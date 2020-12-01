CRB e CSA disputam clássico no Rei Pelé

No estádio Rei Pelé, CRB e CSA protagonizam o clássico da terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela 25ª rodada da Série B.Como chegam
Após a saída de Marcelo Cabo, o CRB ainda não conseguiu se encontrar. Se antes a realidade era a briga pelo G-4, atualmente a batalha é para se recuperar dentro do torneio e respirar aliviado.
Já o CSA, que fez campanha de recuperação, venceu a Ponte na rodada passada e pode entrar no G-4 caso pinte uma combinação de resultados.
Prováveis Escalações:
CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Reginaldo Jr. e Igor (Hugo); Moacir, Wesley e Diego Torres; Bill, Hyuri e Pablo Dyego.
CSA: Matheus Mendes; Norberto, Cléberson, Castán e Diego Renan; Geovane, Yago e Gabriel (Nadson); Rone, Rodrigo Pimpão e Pedro Júnior.