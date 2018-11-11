Craques do passado do Flamengo dão um show de bola no Kleber Andrade

Jogo Heróis da Nação, no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

O capixaba que torce para o Flamengo deu mais uma demonstração de amor ao clube neste final de semana, no evento Heróis da Nação, realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Nem a chuva que assolou a Grande Vitória nos últimos dias foi capaz de tirar do torcedor rubro-negro a vontade de ver de perto alguns dos grandes ídolos da história do clube em campo.

Principal jogador da história do Flamengo, Zico não esteve presente no evento. O Galinho, porém, foi bem representado pelo seu filho Thiago Coimbra, que fez dois gols e ajudou na vitória dos ídolos rubro-negros, por 4 a 2, sobre a FAP (Flamengo Amor e Paixão), time formado por torcedores do clube.

- Pra mim é uma honra jogar com esses craques que eu conheço desde pequeno, porque mesmo com a idade avançada eles conseguem dar show. Os gols foram sorte (risos), tentei substituí-lo (Zico) um pouquinho, porque não é a mesma coisa, mas eu estou muito feliz de participar dessa festa - disse Thiago Coimbra.

No meio de grandes ídolos, a admiração por um, em especial, chamou a atenção. Trata-se de Ronaldo Angelim, o Magro de Aço, autor do gol do título Brasileiro de 2009. O ex-zagueiro diz ter feito pouco para receber tamanho carinho do torcedor flamenguista.

- Onde eu chego a torcida tem um carinho enorme pela minha pessoa. Sei que não fiz isso tudo pelo clube, ganhei apenas um Brasileiro, mas a torcida capixaba tem um respeito e carinho enorme, então eu procuro retribuir atendendo todo mundo da melhor maneira possível.

A oportunidade de enfrentar, dentro das quatro linhas, grandes nomes da história do seu clube de coração é algo inesquecível. Quem garante é o professor Flávio Martins, um dos flamenguistas felizardos a ter entrado em campo e participado do evento.

- Ter participado desse evento com esses grandes ídolos, onde eu já fui muitas vezes vê-los no Maracanã, foi muito bom. O jogo foi bacana, infelizmente a chuva atrapalhou um pouco, mas foi uma partida leal, onde os caras puderam mostrar toda a sua classe.

De Sávio para Sávio

A tarde deste sábado ficará marcada para sempre na memória de Sávio Alves Mello, estudante de 24 anos. Após o evento, o jovem conheceu o principal culpado pelo seu nome, o ex-jogador Sávio, o Anjo Loiro da Gávea. O encontro com o ídolo fez com que o fã se emocionasse e até perdesse as palavras.

- Para mim foi uma honra imensa de conhecer o Sávio, o cara que deu o meu nome. Então é uma emoção indescritível, sem palavras.

Sávio e o fã, também Sávio, no Jogo Heróis da Nação, no Kleber Andrade Crédito: José Renato Campos

Ao tomar conhecimento da história que o une ao fã, o ex-jogador se diz feliz e honrado. O fato mostrou ao Anjo Loiro da Gávea um pouco da representatividade perante ao torcedor rubro-negro.