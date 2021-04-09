Craque do Brasileirão, Claudinho desafia gamer a reproduzir seus gols no Fifa

Artilheiro e craque da última edição do Campeonato Brasileiro, o meia Claudinho vai trocar a chuteira pelo joystick nesta sexta-feira (9). O camisa 10 do Red Bull Bragantino desafiará o streamer O Estagiário, da FURIA, para que ele recrie alguns dos seus golaços no Fifa. O desafio vai começar às 20h, por meio do link https://www.twitch.tv/oestagiario. Claudinho também vai interagir ao vivo com os fãs e comentar sobre diversos assuntos.
Com mais de 132 mil inscritos em seu canal na Twitch, Allan Carvalho, conhecido como O Estagiário, é um dos principais gamers de futebol do Brasil. Sempre atrelado ao esporte, atuou na categoria de base do Vasco e até acompanhou os primeiros passos nas quadras de futsal dos meias Philippe Coutinho e Thiago Alcântara. Agora, é a vez de reproduzir algumas pinturas do Claudinho, como parte da campanha "Desafios Extreaming".