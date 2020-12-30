Covid-19: Presidente da Chape, Paulo Ricardo Magro morre aos 59 anos

A Chapecoense está em luto. Nesta quarta-feira, Paulo Ricardo Magro, presidente do clube, faleceu aos 59 anos vítima e Covid-19. O dirigente estava internado desde o último dia 18.
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No cargo desde agosto de 2019, Paulo Magro foi um dos responsáveis por reconstruir a Chape e montou o elenco que está prestes a voltar à elite do futebol nacional.
Assim que a morte foi confirmada, a Chapecoense divulgou uma nota e lamentou o ocorrido.
Veja o comunicado:
Extremamente consternados e com os nossos corações tomados pela tristeza e incredulidade, comunicamos o falecimento do presidente da Associação Chapecoense de Futebol, Paulo Ricardo Magro, ocorrido nesta quarta-feira (30).
Paulo tinha 59 anos e foi um dos grandes responsáveis pela retomada da Chapecoense, dentro e fora de campo. Com a sua coragem, idoneidade e sabedoria, ele permitiu que o time alviverde voltasse a trilhar um caminho vitorioso, pavimentado pela dignidade e pelo trabalho - valores tantas vezes pregados pelo nosso querido presidente.
Diante da perda irreparável, o sentimento é de tristeza, mas, acima de tudo, de gratidão ao homem que entrou para a nossa história e nela se eternizou ao, novamente, reconstruí-la.
Neste momento de profunda dor, pedimos que os torcedores se unam em orações pela família e pelos amigos. Que a força que tantas vezes deram ao nosso clube nunca os falte.