Coudet demonstra chateação com jogo apresentado pelo Inter

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Após o empate sem gols com o América de Cali, o técnico Eduardo Coudet analisou a atuação do Inter e deixou claro que não gostou do que viu dentro das quatro linhas.‘É um jogo que não gostei como espectador. Foi um jogo muito chato’, resumiu na coletiva de imprensa.

Com o resultado de igualdade, o Colorado chegou aos 8 pontos na chave E. Na rodada derradeira do grupo, o time encara a Universidad Católica, dia 22 de outubro, no Chile.