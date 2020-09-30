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futebol

Coudet demonstra chateação com jogo apresentado pelo Inter

Na coletiva de imprensa, o treinador não fugiu das críticas e deixou nítida a sua irritação...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 00:34

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 00:34
Crédito: AFP
Após o empate sem gols com o América de Cali, o técnico Eduardo Coudet analisou a atuação do Inter e deixou claro que não gostou do que viu dentro das quatro linhas.‘É um jogo que não gostei como espectador. Foi um jogo muito chato’, resumiu na coletiva de imprensa.
Com o resultado de igualdade, o Colorado chegou aos 8 pontos na chave E. Na rodada derradeira do grupo, o time encara a Universidad Católica, dia 22 de outubro, no Chile.
Antes disso, o Inter volta as atenções para o Brasileirão. O primeiro desafio será o Grêmio, no próximo sábado.

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