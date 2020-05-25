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futebol

'Corro o risco de não voltar mais a jogar', revela o zagueiro Dedé

O defensor contou que jogou no sacríficio no fim de 2019 para evitar o rebaixamento do Cruzeiro e que isso poderá custar sua sequência no futebol profissional...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 21:40

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 21:40

Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
O zagueiro Dedé, vinculado ao Cruzeiro, fez uma revelação forte sobre o seu futuro no futebol: que poderá abandonar a carreira graças ao “sacrifício” que fez, segundo ele, para ajudar o time celeste a não ser rebaixado para a série B do Brasileiro, o que não foi possível, com a Raposa caindo para a segunda divisão nacional.
Dedé foi operado pela sétima vez na região do joelho, sendo o direito a ser submetido a um procedimento desta vez. A operação ocorreu no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, sendo realizada pelo médico Max Ramos e acompanhada pelo profissional do Flamengo e do UFC, Márcio Tannure. A previsão de retorno aos gramados é de até seis meses.
Somando desde o fim de 2019, quando Dedé entrou em campo pela última vez com a camisa do Cruzeiro, em outubro, o zagueiro ficará quase um ano sem atuar pelo clube mineiro. A nova operação de Dedé foi para fazer uma correção no eixo mecânico do jogador e restaurar estruturas articulares do joelho.E MAIS:Cruzeiro se manifesta a favor de jornalista e torcida 'Marias de Minas' por ataques homofóbicos em liveDaniel Guedes revela conversas com Enderson Moreira e se mostra confiante em acerto com o CruzeiroEx-atacante Deivid será o novo diretor técnico do CruzeiroPara concluir o Mineiro, FMF pensa em semi e final com jogo único'Rival do Cruzeiro tem muito título e não é o Atlético', alfineta Sérgio Rodrigues, presidente do clube-Eu fiz realmente de tudo, joguei 10 jogos batendo osso com osso, sem cartilagem. Esse é até um dos motivos de minha cirurgia ter sido mais agressiva, e agora eu corro o risco de não voltar a jogar. Espero que isso não aconteça-disse o zagueiro em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN Brasil. Dedé disse que, apesar do risco de se aposentar, não se arrepende do sacrifício feito pelo time no momento e que o esforço feito para salvar o Cruzeiro do rebaixamento, apesar de ser em vão, valeu a pena.
-Eu tenho a consciência muito tranquila do que eu fiz pelo Cruzeiro- disse.
O histórico de Dedé no Cruzeiro é permeado por conquistas, como duas Copas do Brasil e dois Brasileiros, mas com poucos jogos proporcionalmente ao tempo que está no clube, desde 2013. Foram 188 jogos com 15 gols marcados pela Raposa. Dos quase sete anos de clube, mais de três ano foram de problemas físicos, principalmente com lesões nos dois joelhos. E MAIS:Fábio classifica gestão Wagner Pires como 'desgraça total'Sérgio Rodrigues já inicia formação da sua equipe no CruzeiroTem promoção! Cruzeiro faz anúncios das ofertas de patrocinador e torcedores reclamamTROPEIRÃOCAST- no ar - Calma, cruzeirense. Vai passar!Missões imediatas do novo presidente do Cruzeiro: quitar divida com o Zorya e colocar salários em dia E MAIS:

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