Coritiba volta aos trabalhos no CT da Graciosa

Crédito: Divulgação/Coritiba

A semana começou com novidade no Coritiba. Nesta segunda-feira, elenco e comissão técnica se reapresentaram no CT e participaram do primeiro treinamento desde a interrupção dos campeonatos no país.E MAIS:Galhardo, Lindoso e Uendel prolongam acordos com o InternacionalArtilheiro do Al-Dhafra, João Pedro desperta interesse de clubes árabesAntonio Valencia poderia ter defendido outro time da Europa ao invés do Manchester Utd'Irresponsável': Campello e Leven trocam farpas após anúncio de TouréSegundo a nota divulgada pelo clube, a diretoria do Coxa tomou todas as medidas cabíveis para voltar com as atividades ao ar livre.

Para evitar ‘aglomeração’, o Coritiba separou o elenco em grupos e definiu o horário que cada um vai aparecer para o treino.

Nesta primeira parte das atividades, a principal preocupação é com a parte física. Com a pausa nos torneios, os atletas perderam o embalo e terão uma atenção especial antes dos treinos com bola.

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