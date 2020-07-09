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Coritiba fecha acordo de permuta e ganha tinta para pintar o Couto Pereira

Tintas Alessi vai ceder os galões para o clube, que em troca vai estampar a marca nos calções do time...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 19:01

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 19:01

Crédito: Divulgação
Diante de toda a dificuldade financeira que o Coritiba atravessa, o clube fechou um acordo de permuta com a Tintas Alessi, que vai ceder tintas ao Coxa para manter a pintura do Couto Pereira em ótimo estado.

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