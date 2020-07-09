Coritiba fecha acordo de permuta e ganha tinta para pintar o Couto Pereira

Diante de toda a dificuldade financeira que o Coritiba atravessa, o clube fechou um acordo de permuta com a Tintas Alessi, que vai ceder tintas ao Coxa para manter a pintura do Couto Pereira em ótimo estado.
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