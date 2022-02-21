Coritiba chega para confronto na Copa do Brasil ostentando longa invencibilidade

O Coritiba chega em boa fase para fazer o seu primeiro jogo em uma competição diferente do Campeonato Paranaense na temporada 2022. Isso porque, na próxima quinta-feira (24), o time visita o Bahia de Feira, às 19h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Ao todo, o Verdão disputou nove jogos no ano onde acumulou cinco vitórias, três empates e somente um revés, diante do Operário.

Entretanto, do último revés até então, a equipe acumula sete partidas com quatro vitórias e três empates, combinação que o coloca na liderança da fase classificatória além de matematicamente classificado ao mata-mata do estadual.

Do outro lado, os comandados de Gustavo Morínigo enfrentarão uma equipe com menos ritmo de jogo (fez seis compromissos até agora, todos pelo Baianão), porém com retrospecto proporcionalmente semelhante: três triunfos, duas igualdades e uma derrota.

Assim como nos últimos anos, a primeira etapa da Copa do Brasil é disputada na casa do clube de menor ranking na CBF e em confronto único onde o empate favorece a equipe visitante.