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futebol

Coritiba chega a acordo para contratar Ricardo Oliveira

Clube publicou em seus canais oficiais que experiente centroavante chega a capital paranaense para exames e assinatura contratual na próxima quarta-feira (30)...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:07

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 16:07
Crédito: Bruno Cantini / Atletico
A informação de que o Coritiba negociava a chegada do atacante Ricardo Oliveira saiu da área das especulações e passou para os fatos confirmados. Nessa terça-feira (29), o clube do Alto da Glória informou que o acordo entre as partes está feito.
Com isso, o jogador atualmente com 40 anos de idade chegará na próxima quarta (30) a capital paranaense para a concretização do negócio diante dos tradicionais exames médicos e a assinatura do acordo.
Vínculo esse que, a princípio, deve ter validade até fevereiro de 2021, mês em que se encerra a atual edição do Brasileirão.
A chegada do jogador com passagens por Santos, São Paulo, Betis e que teve como última equipe o Atlético-MG seria quase que uma resposta a fraca produção ofensiva demonstrada pelo Coxa desde o início da competição que pode ser contabilizada em duas estatísticas objetivas: o pior ataque do torneio com oito tentos e o terceiro time que precisa de mais oportunidades para marcar.

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