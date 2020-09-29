Coritiba chega a acordo para contratar Ricardo Oliveira

Crédito: Bruno Cantini / Atletico

A informação de que o Coritiba negociava a chegada do atacante Ricardo Oliveira saiu da área das especulações e passou para os fatos confirmados. Nessa terça-feira (29), o clube do Alto da Glória informou que o acordo entre as partes está feito.

Com isso, o jogador atualmente com 40 anos de idade chegará na próxima quarta (30) a capital paranaense para a concretização do negócio diante dos tradicionais exames médicos e a assinatura do acordo.

Vínculo esse que, a princípio, deve ter validade até fevereiro de 2021, mês em que se encerra a atual edição do Brasileirão.