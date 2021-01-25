Corinthians x Red Bull Bragantino, Campeonato Português...saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

Nesta segunda-feira (24), a bola rola no futebol brasileiro. Às 20h, o Corinthians, que briga para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, recebe o Red Bull Bragantino, que venceu seus últimos dois jogos. Mais cedo, às 17h, a Chapecoense, líder da Série B do Brasileirão, recebe o Operário-PR.
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Na Europa, o Tottenham busca avançar na Copa da Inglaterra contra o Wycombe Wanderers. Em Portugal, o Benfica encara o Nacional da Madeira, e o Porto visita o Farense. Às 17h, no FoxSports, o Getafe visita o Athletic Bilbao.
VEJA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIROConfira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
14h - Benfica x Nacional da MadeiraCampeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports
16h45 - Wycombe Wanderers x TottenhamCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
17h - Operário-PR x ChapecoenseCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere
17h - Athletic Bilbao x GetafeCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Premium 1
17h15 - Farense x PortoCampeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports
20h - Corinthians x Red Bull BragantinoCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
20h - São Paulo x FluminenseFinal Copa do Brasil Sub-17 (IDA)Onde assistir: Sportv