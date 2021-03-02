Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians x Palmeiras: saiba onde assistir ao clássico pelo Paulistão

Dérbi terá transmissão apenas do Premiere. Partida acontece nesta quarta-feira (3), na Neo Química Arena, pelo campeonato estadual. É a estreia do Verdão na competição...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 09:20
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2021, Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.É a primeira partida do Verdão no Campeonato Estadual. O jogo, contra o São Caetano, na primeira rodada do torneio, foi adiado para o dia 11 de março, em razão da presença do clube na final da Copa do Brasil 2020, contra o Grêmio. O alviverde está no Grupo C, ao lado de Grêmio Novorizontino, Red Bull Bragantino e Ituano.
>>> Confira tudo sobre o Mercado da Bola
Já o Corinthians, por sua vez, está no Grupo A, junto com Santo André, Botafogo e Inter de Limeira. O clube estreou com um empatem sem gols com o Red Bull Bragantino, fora de casa.
Corinthians x Palmeiras será transmitido pelo Premiere (pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados