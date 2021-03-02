Corinthians x Palmeiras: saiba onde assistir ao clássico pelo Paulistão

Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2021, Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.É a primeira partida do Verdão no Campeonato Estadual. O jogo, contra o São Caetano, na primeira rodada do torneio, foi adiado para o dia 11 de março, em razão da presença do clube na final da Copa do Brasil 2020, contra o Grêmio. O alviverde está no Grupo C, ao lado de Grêmio Novorizontino, Red Bull Bragantino e Ituano.