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Corinthians x Ituano: veja provável escalação do Timão e onde assistir ao jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam nesta quarta, às 21h45, em São José dos Campos, pela competição de base. Alvinegro vem de três vitórias na primeira fase para pegar a equipe do interior de SP...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 19:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:42

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h45, pela Copinha, para enfrentar o Ituano, em partida válida pela segunda fase da competição de base. Classificado com 100% de aproveitamento na etapa de grupos, o Timão agora inicia o mata-mata contra a equipe do interior de São Paulo, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Em caso de empate, decisão por pênaltis.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Após derrotar o Resende, o River-PI e o São José-SP, o Timão fechou uma campanha perfeita na fase de grupos, terminando na primeira posição da chave e confirmando a vaga para enfrentar a equipe de Itu no mata-mata.
Já classificado na terceira rodada, o técnico Diogo Siston decidiu poupar alguns atletas contra o São José-SP e rodou o elenco na última segunda-feira, uma vez que o jogo seguinte seria apenas 48 horas depois. Por isso, o jovem Pedro, sensação entre os torcedores, deve voltar ao banco de reservas nesta quarta.
A escalação deve ser a mesma do time que venceu o River-PI, na segunda rodada, com o retorno de nomes como Biro, Felipe Augusto e Giovane.Confira as informações da partida:
CORINTHIANS X ITUANO
Local: Estádio Martins Pereira, São José dos Campos (SP)Data/Horário: 12/1/2022, às 21h45 (de Brasília)Árbitro: Tiago de Mattos da SilvaAssistentes: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e Denis Matheus Afonso FerreiraOnde acompanhar: SporTV e Rede Vida
CORINTHIANS
Alan Gobetti; Léo Mana, Robert Renan, Alemão e Reginaldo; Mandaca, Matheus Araújo, Keven, Biro; Giovane e Felipe Augusto. Técnico: Diogo Siston.
ITUANO
Jian; Madison, Guilherme, Bryan e Thiago; Matheus, Pedro e Calebe; Reidiner, Kaique e Gustavo. Técnico: Luiz Antonio Moraes.
Crédito: CorinthiansvaidisputarasegundafasedaCopinhanestaquarta-feira(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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