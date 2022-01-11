Corinthians x Ituano: veja provável escalação do Timão e onde assistir ao jogo pela Copinha

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h45, pela Copinha, para enfrentar o Ituano, em partida válida pela segunda fase da competição de base. Classificado com 100% de aproveitamento na etapa de grupos, o Timão agora inicia o mata-mata contra a equipe do interior de São Paulo, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Em caso de empate, decisão por pênaltis.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Após derrotar o Resende, o River-PI e o São José-SP, o Timão fechou uma campanha perfeita na fase de grupos, terminando na primeira posição da chave e confirmando a vaga para enfrentar a equipe de Itu no mata-mata.

Já classificado na terceira rodada, o técnico Diogo Siston decidiu poupar alguns atletas contra o São José-SP e rodou o elenco na última segunda-feira, uma vez que o jogo seguinte seria apenas 48 horas depois. Por isso, o jovem Pedro, sensação entre os torcedores, deve voltar ao banco de reservas nesta quarta.

A escalação deve ser a mesma do time que venceu o River-PI, na segunda rodada, com o retorno de nomes como Biro, Felipe Augusto e Giovane.Confira as informações da partida:

CORINTHIANS X ITUANO

Local: Estádio Martins Pereira, São José dos Campos (SP)Data/Horário: 12/1/2022, às 21h45 (de Brasília)Árbitro: Tiago de Mattos da SilvaAssistentes: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e Denis Matheus Afonso FerreiraOnde acompanhar: SporTV e Rede Vida

CORINTHIANS

Alan Gobetti; Léo Mana, Robert Renan, Alemão e Reginaldo; Mandaca, Matheus Araújo, Keven, Biro; Giovane e Felipe Augusto. Técnico: Diogo Siston.

ITUANO

Jian; Madison, Guilherme, Bryan e Thiago; Matheus, Pedro e Calebe; Reidiner, Kaique e Gustavo. Técnico: Luiz Antonio Moraes.