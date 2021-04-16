Corinthians volta para casa e tenta manter média de dois gols por jogo na Neo Química Arena em 2021

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Após mais de 40 dias sem atuar na Neo Química Arena, o Corinthians volta para casa nesta sexta-feira, às 20h, para enfrentar o São Bento, pela 7ª rodada do Paulistão-2021. Apesar de viver altos e baixos, e sem aliar resultado e desempenho, o Timão tem um retrospecto favorável em termos de gols marcados em seu estádio em 2021 e tem uma média de dois por jogo no ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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É com esse índice significativo que o Alvinegro vai a campo contra o clube de Sorocaba, a fim de ganhar ainda mais tranquilidade na classificação do Campeonato Paulista. Embora Vagner Mancini vá escalar uma equipe bastante modificada em relação aos últimos compromissos por conta da maratona desta semana, o rendimento do ataque na Arena é muito bom em 2021.

Até aqui são oito partidas, somando as das temporadas 2020 e 2021, com 17 gols marcados, o que gera uma média de 2,13 tentos por duelo. Se contabilizarmos apenas os jogos da atual temporada, são quatro gols em dois compromissos: empate em 2 a 2 com o Palmeiras e vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, ou seja, rede balançada nos dois duelos disputados em casa.Os outros seis jogos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro de 2020 e pertencem à temporada anterior. Em dois deles o Timão não marcou gols: na derrota para o Red Bull Bragantino (2 a 0) e empate com o Vasco (0 a 0). Mas essas partidas foram compensadas por outros confrontos em que o ataque corintiano esteve inspirado para marcar pelo menos dois tentos ou mais.

A lista de jogos começou contra o Fluminense, em uma goleada por 5 a 0 no primeiro duelo do ano na Neo Química Arena, já no compromisso seguinte um 3 a 0 sobre o Sport, além da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará e o empate em 3 a 3 com o Athletico-PR. Todos placares elásticos que foram determinantes para deixar a média de mais de dois gols por partida desde o início de 2021.

Com a indefinição em relação a quem vai formar o ataque do Corinthians nesta sexta-feira, Mancini deve levar a campo uma configuração diferente daquela que foi derrotada pelo Guarani, mas a certeza é que não poderá contar o artilheiro do time na Arena neste ano: Mateus Vital, que marcou quatro gols na casa corintiana no período. Ainda assim, o treinador tem à disposição os vice-artilheiros Gustavo Mosquito e Jô, quem têm chance de titularidade.

Em termos de resultados, o Timão perdeu apenas uma vez na Neo Química Arena neste ano: diante do Red Bull Bragantino. De resto foram quatro vitórias e três empates, aproveitamento de 62,5% dos pontos disputados. Índice melhor do que os 55,07% do ano passado, o pior da história do estádio.

Confira os jogos do Corinthians neste ano na Neo Química Arena

13/1/2021 - Corinthians 5 x 0 Fluminense - Brasileirão-2020​21/1/2021 - Corinthians 3 x 0 Sport - Brasileirão-2020​25/1/2021 - Corinthians 0 x 2 Red Bull Bragantino - Brasileirão-2020​3/2/2021 - Corinthians 2 x 1 Ceará - Brasileirão-202010/2/2021 - Corinthians 3 x 3 Athletico-PR - Brasileirão-202021/2/2021 - Corinthians 0 x 0 Vasco - Brasileirão-20203/3/2021 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras - Paulistão-20217/3/2021 - Corinthians 2 x 1 Ponte Preta - Paulistão-2021