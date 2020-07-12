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Corinthians treina cruzamentos antes de folga no domingo

Terceira semana de trabalhos no CT Joaquim Grava depois da paralisação por conta da pandemia se encerrou neste sábado; jogadores se reapresentam na segunda-feira...
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Publicado em 

11 jul 2020 às 21:41

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 21:41

Crédito: Meia-atacante Luan participou do trabalho de cruzamentos deste sábado (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians realizou neste sábado sua última atividade antes de descanso geral no domingo. E o foco dos trabalhos no CT Joaquim Grava foram para trabalhar jogadores dos setores defensivo e ofensivo com cruzamentos na área, sob o comando do técnico Tiago Nunes.
Depois do aquecimento, o treinamento ocorreu com duelos entre os jogadores. Pelos lados, laterais e pontas jogavam a bola na área, onde meias e atacantes travavam disputa contra zagueiros. Os goleiros Cássio, Donelli, Guilherme e Walter se revezavam na meta, para impedir que as redes fossem balançadas.

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