Corinthians trabalha na academia em segundo turno de treinos do dia

O Corinthians segue a preparação para a temporada 2022 e tem intensificado os treinos nesses primeiros dias de retorno aos trabalhos. Nesta terça-feira, na parte da tarde, o elenco realizou atividades na academia do CT Joaquim Grava.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Depois de passar por exames de sangue de rotina, por consultas oftalmológicas e treinar no gramado no período da manhã, o elenco permaneceu no centro de treinamento corintiano para um trabalho de fortalecimento sob os cuidados dos profissionais da preparação física do clube.

O grupo de jogadores ainda não conta com a presença de Renato Augusto, Jô e Willian, que estão em isolamento após testarem positivo para Covid-19. Renato, porém, já testou negativo nesta terça e deve retornar ao trabalhos nesta quarta. Já os outros dois podem ter suas voltas concretizadas no sábado.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.