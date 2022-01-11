Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians trabalha na academia em segundo turno de treinos do dia

Elenco trabalhou em dois períodos nesta terça-feira, segundo dia de pré-temporada do Timão. Jogadores ficaram sob os cuidados dos profissionais na preparação física...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 18:40

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:40

O Corinthians segue a preparação para a temporada 2022 e tem intensificado os treinos nesses primeiros dias de retorno aos trabalhos. Nesta terça-feira, na parte da tarde, o elenco realizou atividades na academia do CT Joaquim Grava.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Depois de passar por exames de sangue de rotina, por consultas oftalmológicas e treinar no gramado no período da manhã, o elenco permaneceu no centro de treinamento corintiano para um trabalho de fortalecimento sob os cuidados dos profissionais da preparação física do clube.
O grupo de jogadores ainda não conta com a presença de Renato Augusto, Jô e Willian, que estão em isolamento após testarem positivo para Covid-19. Renato, porém, já testou negativo nesta terça e deve retornar ao trabalhos nesta quarta. Já os outros dois podem ter suas voltas concretizadas no sábado.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Crédito: RógerGuedessepreparanesteperíododepré-temporadadoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados