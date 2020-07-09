Corinthians tem mais um dia de treino coletivo já de olho no Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O treino do Corinthians na manhã desta quinta-feira teve grande movimentação no CT Joaquim Grava. Após trabalhos físicos e preventivos, a comissão técnica voltou a promover enfrentamentos no gramado. Foi o 14º dia de atividades do elenco desde a retomada, em 23 de junho, quando foram iniciados os exames e as avaliações físicas para o período de preparação.A primeira atividade desta quinta foi entre setores de defesa e ataque, em pequenos grupos. Posteriormente, o técnico Tiago Nunes voltou a comandar um treinamento coletivo, organizando diferentes equipes.

Em entrevista coletiva virtual, após o treino, Cássio comentou como tem se sentido física e tecnicamente neste retorno dos trabalhos após mais de 100 dias sem os exercícios específicos de sua posição e sem a rotina do CT. Para ele, os goleiros acabam sofrendo mais nessas situações.

- Na parte física todo mundo voltou com um nível bom, entrosamento também a gente já tem. Mas são três meses sem contato com a bola, isso dificulta um bom domínio, eu, como goleiro, para fazer uma boa entrada na bola. Na primeira semana tivemos um pouco de dificuldade, mas com o tempo, os treinamentos vêm sendo intensos, a gente vem evoluindo. Acho que o mais difícil é o contato com a bola mesmo, isso tem pesado um pouco no começo.

- Os goleiros pode ser que sofram um pouco mais. Confesso que a primeira semana de treinamento foi um pouco mais difícil. O jogador de linha trabalha muito a parte física. Com a gente (goleiros) é mais contato, chute, levanta, cai... Creio que o jogador de linha tem mais facilidade nessa volta. Mas eu me vejo num nível bom de treinamento, de trabalho, a gente vem trabalhando todas as situações. Os preparadores vêm nos exigindo muito, e a gente se dedica o máximo possível para sofrer menos. Creio que na volta vamos estar num nível bom e, no decorrer do ano, vamos evoluindo - completou o arqueiro alvinegro.