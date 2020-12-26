Corinthians tem a 2ª maior sequência invicta do Brasileirão neste momento

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está em plena ascensão no Campeonato Brasileiro, os números e o desempenho dentro de campo não mentem sobre isso. Neste domingo, às 16h, a equipe parte para mais um desafio, contra o Botafogo, no Nilton Santos e vai levar consigo uma invencibilidade na competição, a segunda maior neste momento, algo que alçou o clube a outro patamar na tabela de classificação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Atualmente, o Timão está há cinco partidas sem ser derrotado no Brasileirão, sequência iniciada no épico empate em 0 a 0 com o Grêmio, na Neo Química Arena, quando tinha dois jogadores expulsos e sustentou a igualdade pelos 90 minutos. Antes daquele duelo, o time ocupava a 14ª posição com 25 pontos, apenas dois à frente do Z4, ainda olhando para a parte inferior da tabela.

Em seguida, já motivado pela superação contra o Tricolor gaúcho, venceu o Coritiba, fora de casa, por 1 a 0, depois empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, e venceu suas partidas seguintes dentro de casa: 1 a 0 no clássico contra o São Paulo e 2 a 1, de virada, em cima do Goiás. Nessa série invicta, foram três vitórias e dois empates, aproveitamento de 73,33% dos pontos.No momento, essa sequência de jogos sem perder só é pior do que a do Grêmio, que está há 11 duelos sem ser derrotado na competição. O último revés gremista no campeonato foi em 11 de outubro, diante do Santos. De lá para cá foram sete vitórias e quatro empates, incluindo aquele com o próprio Corinthians. Aproveitamento de 75,76% dos pontos que disputou.

O Timão, aliás, não está isolado nesta segunda posição no ranking atual de invencibilidade do Brasileirão. Ao lado dos corintianos na vice-liderança está o Flamengo, que sustenta a mesma série de cinco jogos sem perder na competição, porém com um retrospecto um pouco melhor: quatro vitórias e um empate, 86,67% de aproveitamento dos pontos disputados no período.

Como é possível notar, o Corinthians está em um momento parecido com o de dois grandes favoritos aos títulos desta temporada, com elencos superiores e que desde o início de 2020 entraram com expectativas bem diferentes daqueles do Alvinegro. Não há comparação aqui de qualidade, desempenho e peças, mas sim de fase na competição, o que é importante nos pontos corridos.

E a mudança de patamar não foi apenas em termos de "boa fase", mas também na tabela do Brasileirão. Antes de iniciar essa sequência invicta, o Timão ocupava a 14ª posição na tabela com 25 pontos (nove atrás do G6 e dois à frente do Z4). Depois de conquistar 11 dos últimos 15 pontos possíveis, pegou o elevador na classificação e hoje ocupa o 9º lugar, com 36 pontos, cinco atrás do primeiro clube no G6 e oito à frente da zona de rebaixamento.

Com esse olha agora mais voltado para uma vaga na Copa Libertadores e já afastado do temido Z4, o Corinthians entra em campo neste domingo, contra o Botafogo, às 16h, no Nilton Santos, de olho em manter essa invencibilidade e subir mais alguns degraus na tabela, podendo fechar a 27ª rodada e o ano com uma posição a mais na tabela e as perspectiva de dias bem melhores em 2021.

INFORMAÇÕES E NÚMEROS

Série invicta do CorinthiansCorinthians 0 x 0 GrêmioCoritiba 0 x 1 CorinthiansFortaleza 0 x 0 CorinthiansCorinthians 1 x 0 São PauloCorinthians 2 x 1 Goiás

Corinthians antes da série invicta:​14ª posição25 pontos 9 pontos atrás do G62 pontos à frente do Z4