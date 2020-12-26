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futebol

Corinthians tem a 2ª maior sequência invicta do Brasileirão neste momento

Timão está há cinco jogos sem perder no campeonato e, ao lado do Flamengo, só fica atrás do Grêmio no ranking atual de invencibilidade. Série mudou a equipe de patamar na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 08:00

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está em plena ascensão no Campeonato Brasileiro, os números e o desempenho dentro de campo não mentem sobre isso. Neste domingo, às 16h, a equipe parte para mais um desafio, contra o Botafogo, no Nilton Santos e vai levar consigo uma invencibilidade na competição, a segunda maior neste momento, algo que alçou o clube a outro patamar na tabela de classificação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Retrospectiva: os 20 momentos mais marcantes do Corinthians na década
Atualmente, o Timão está há cinco partidas sem ser derrotado no Brasileirão, sequência iniciada no épico empate em 0 a 0 com o Grêmio, na Neo Química Arena, quando tinha dois jogadores expulsos e sustentou a igualdade pelos 90 minutos. Antes daquele duelo, o time ocupava a 14ª posição com 25 pontos, apenas dois à frente do Z4, ainda olhando para a parte inferior da tabela.
Em seguida, já motivado pela superação contra o Tricolor gaúcho, venceu o Coritiba, fora de casa, por 1 a 0, depois empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, e venceu suas partidas seguintes dentro de casa: 1 a 0 no clássico contra o São Paulo e 2 a 1, de virada, em cima do Goiás. Nessa série invicta, foram três vitórias e dois empates, aproveitamento de 73,33% dos pontos.No momento, essa sequência de jogos sem perder só é pior do que a do Grêmio, que está há 11 duelos sem ser derrotado na competição. O último revés gremista no campeonato foi em 11 de outubro, diante do Santos. De lá para cá foram sete vitórias e quatro empates, incluindo aquele com o próprio Corinthians. Aproveitamento de 75,76% dos pontos que disputou.
O Timão, aliás, não está isolado nesta segunda posição no ranking atual de invencibilidade do Brasileirão. Ao lado dos corintianos na vice-liderança está o Flamengo, que sustenta a mesma série de cinco jogos sem perder na competição, porém com um retrospecto um pouco melhor: quatro vitórias e um empate, 86,67% de aproveitamento dos pontos disputados no período.
Como é possível notar, o Corinthians está em um momento parecido com o de dois grandes favoritos aos títulos desta temporada, com elencos superiores e que desde o início de 2020 entraram com expectativas bem diferentes daqueles do Alvinegro. Não há comparação aqui de qualidade, desempenho e peças, mas sim de fase na competição, o que é importante nos pontos corridos.
E a mudança de patamar não foi apenas em termos de "boa fase", mas também na tabela do Brasileirão. Antes de iniciar essa sequência invicta, o Timão ocupava a 14ª posição na tabela com 25 pontos (nove atrás do G6 e dois à frente do Z4). Depois de conquistar 11 dos últimos 15 pontos possíveis, pegou o elevador na classificação e hoje ocupa o 9º lugar, com 36 pontos, cinco atrás do primeiro clube no G6 e oito à frente da zona de rebaixamento.
Com esse olha agora mais voltado para uma vaga na Copa Libertadores e já afastado do temido Z4, o Corinthians entra em campo neste domingo, contra o Botafogo, às 16h, no Nilton Santos, de olho em manter essa invencibilidade e subir mais alguns degraus na tabela, podendo fechar a 27ª rodada e o ano com uma posição a mais na tabela e as perspectiva de dias bem melhores em 2021.
INFORMAÇÕES E NÚMEROS
Série invicta do CorinthiansCorinthians 0 x 0 GrêmioCoritiba 0 x 1 CorinthiansFortaleza 0 x 0 CorinthiansCorinthians 1 x 0 São PauloCorinthians 2 x 1 Goiás
Corinthians antes da série invicta:​14ª posição25 pontos 9 pontos atrás do G62 pontos à frente do Z4
Corinthians depois da série invicta:9ª posição36 pontos5 pontos atrás do G68 pontos à frente do Z4

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