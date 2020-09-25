Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Atlético-GO

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após um dia de folga e da volta do Recife, o Corinthians voltou aos treinos nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O Alvinegro deu início à preparação para mais uma partida do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Atlético-GO em partida adiada da primeira rodada da competição nacional. Elenco já teve atividade tática.O técnico Dyego Coelho contou com todo o elenco à disposição para o treinamento, com exceção de Boselli, que segue em tratamento após ter lesionado o tornozelo direito. O trabalho, nessa reapresentação, já teve foco tático, em espaço reduzido, simulando situações de jogo. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar os treinos in loco neste momento.

Para o jogo de quarta-feira, contra o Atlético-GO, Coelho não poderá contar com o lateral Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, após advertência que levou na derrota para o Sport, por 1 a 0, na última quarta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão-2020. Seu substituto natural é o também lateral-direito Michel Macedo, no entanto a definição ficará para os próximos dias.

Ao mesmo tempo, o treinador contará com o retorno de Araos, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. O meia pode voltar ao time titular e disputará posição no setor de meio-campo, que segue indefinido. Até aqui, no Brasileirão, o Corinthians não repetiu escalação e isso não acontecerá diante do Atlético-GO. Jô segue com efeito suspensivo e estará em campo na próxima quarta.