Corinthians se garante e aumenta valor da multa de joia da base

Atacante de 18 anos, Gabriel foi um dos destaques do Timão na disputa da Copa São Paulo, no início deste ano, mas ainda não foi promovido aos profissionais, somente participou de alguns treinamentos desde então, ou seja, continua integrado à equipe sub-20, dirigida por Dyego Coelho, que no momento também está com as atividades paralisadas e treina à distância.E MAIS:Pedro Henrique reforça cautela do Corinthians para volta do futebolTimão decide dispensar atletas e demitir funcionários devido à criseSP anuncia 'quarentena inteligente' por 15 dias; veja cenário do futebolCorinthians, rótulo defensivo e sinceridade em entrevistas: Carille abre o jogo ao LANCE!Ao L!, Carille defende permanência de Tiago Nunes no Corinthians: 'Toda mudança requer tempo'Pedrinho não joga mais pelo Timão, mas ajudará o clube fora de campoO contrato do jogador é válido até março de 2022, vínculo que já estava acordado antes do aumento salarial, que o próprio Gabriel divulgou em sua rede social. De acordo com informação do GloboEsporte.com, confirmada pelo LANCE!, a nova multa rescisória para clubes do exterior foi estabelecida em 25 milhões de euros (R$ 145,5 milhões na cotação atual).​​- Obrigado a todos os envolvidos e aos torcedores do Corinthians, uma honra continuar com esse manto. Sonhos sendo realizados, vamos por mais - disse Gabriel no Instagram, onde recebeu apoio de outros jovens como Janderson. Ver essa foto no Instagram Obrigado a todos os envolvidos e aos torcedores do Corinthians, uma honra continuar com esse manto ??❤️ Sonhos sendo realizados, vamos por mais @fatimamp26 @ivanrocha14 @fabiano_afsports @luisleal1919 Uma publicação compartilhada por Gabriel Pereira ?? (@g.pereira_01) em 26 de Mai, 2020 às 12:56 PDT E MAIS: