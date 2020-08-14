Corinthians pede retorno de Gustavo Mosquito, emprestado ao Paraná

Crédito: Rui Santos/Paraná

O Corinthians terá uma opção a mais para os lados de campo da equipe no restante da temporada. O atacante Gustavo Mosquito, que estava emprestado ao Paraná, teve o seu retorno pedido pela diretoria corintiana e estará à disposição do técnico Tiago Nunes.

Aos 22 anos, Gustavo Silva, o Mosquito, foi emprestado ao Paraná no início do ano, participou de 13 partidas e marcou um gol, no empate por 2 a 2 contra o Confiança-SE, na Série B. Além do Paraná, ele também foi emprestado para Vila Nova e Oeste, equipes onde não teve muitas oportunidades.

Além de Mosquito, o Timão conta com Everaldo, Léo Natel e Janderson para a função de jogador de lado de campo. O atleta tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022.

Nas redes sociais, o atacante agradeceu ao Paraná pela oportunidade, se despedindo da equipe curitibana.