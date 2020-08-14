Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians pede retorno de Gustavo Mosquito, emprestado ao Paraná

Atacante estava emprestado ao time de Curitiba e teve o seu retorno pedido pelo clube paulista. Jogador disputou treze partidas no clube paranaense e marcou um gol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2020 às 15:46

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 15:46

Crédito: Rui Santos/Paraná
O Corinthians terá uma opção a mais para os lados de campo da equipe no restante da temporada. O atacante Gustavo Mosquito, que estava emprestado ao Paraná, teve o seu retorno pedido pela diretoria corintiana e estará à disposição do técnico Tiago Nunes.
Aos 22 anos, Gustavo Silva, o Mosquito, foi emprestado ao Paraná no início do ano, participou de 13 partidas e marcou um gol, no empate por 2 a 2 contra o Confiança-SE, na Série B. Além do Paraná, ele também foi emprestado para Vila Nova e Oeste, equipes onde não teve muitas oportunidades.
Além de Mosquito, o Timão conta com Everaldo, Léo Natel e Janderson para a função de jogador de lado de campo. O atleta tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022.
Nas redes sociais, o atacante agradeceu ao Paraná pela oportunidade, se despedindo da equipe curitibana.
- Obrigado Paraná Clube, você vai ficar pra sempre marcado na minha história. Gratidão a todos do clube e a torcida por tudo. fui muito feliz aqui e estarei sempre na torcida - escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados