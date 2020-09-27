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Corinthians faz trabalho tático de olho no duelo com o Atlético-GO

Timão treina pressão e organização ofensiva e segue a preparação para a partida da próxima quarta-feira, na Neo Química Arena. Cazares treinou no gramado novamente...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 14:07
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians segue sua preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, o Timão realizou mais um treino de olho do duelo diante do Atlético-GO, que acontecerá na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, cumprindo partida adiada da primeira rodada da competição nacional.Na atividade do dia, o técnico Dyego Coelho preparou um trabalho tático. Na primeira parte, o treinamento foi focado no “perde-pressiona”: em um campo reduzido, os atletas foram separados em equipes e precisavam recuperar a posse o mais rápido possível e acertar um dos dois minigols de alvo. Depois, o comandante corintiano fez um treino específico de organização defensiva.
Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar o treinamento in loco por conta dos protocolos de saúde. As informações são fornecidas pelo clube.Cazares, que iniciou os treinamentos com o grupo no último sábado, esteve presente em campo novamente neste domingo, no entanto, pelas fotos divulgadas pelo clube, o meia não participou do trabalho tático de Coelho com os outros companheiros. Ainda é incerta a presença do equatoriano na partida desta quarta-feira. Há a expectativa de pelo menos estar entre os relacionados.
Para o jogo de quarta-feira, contra o Atlético-GO, Coelho não poderá contar com o lateral Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, após advertência que levou na derrota para o Sport, por 1 a 0, na última quarta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão-2020. Seu substituto natural é o também lateral-direito Michel Macedo, no entanto a definição ficará para os próximos dias.
Ao mesmo tempo, o treinador contará com o retorno de Araos, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. O meia pode voltar ao time titular e disputará posição no setor de meio-campo, que segue indefinido. Até aqui, no Brasileirão, o Corinthians não repetiu escalação e isso não acontecerá diante do Atlético-GO. Jô segue com efeito suspensivo e estará em campo na próxima quarta.
Nesta segunda-feira, o Corinthians volta ao CT Joaquim Grava para mais um dia de preparação para o duelo diante da equipe de Goiás. Até a data do jogo, o elenco terá mais dois dias de treinamento para ajustar os detalhes e corrigir erros. Neste momento, o Timão soma 12 pontos na 14ª posição na tabela do Brasileirão-2020, apenas um ponto à frente da zona da degola.

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