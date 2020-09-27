Corinthians faz trabalho tático de olho no duelo com o Atlético-GO

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians segue sua preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, o Timão realizou mais um treino de olho do duelo diante do Atlético-GO, que acontecerá na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, cumprindo partida adiada da primeira rodada da competição nacional.Na atividade do dia, o técnico Dyego Coelho preparou um trabalho tático. Na primeira parte, o treinamento foi focado no “perde-pressiona”: em um campo reduzido, os atletas foram separados em equipes e precisavam recuperar a posse o mais rápido possível e acertar um dos dois minigols de alvo. Depois, o comandante corintiano fez um treino específico de organização defensiva.

Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar o treinamento in loco por conta dos protocolos de saúde. As informações são fornecidas pelo clube.Cazares, que iniciou os treinamentos com o grupo no último sábado, esteve presente em campo novamente neste domingo, no entanto, pelas fotos divulgadas pelo clube, o meia não participou do trabalho tático de Coelho com os outros companheiros. Ainda é incerta a presença do equatoriano na partida desta quarta-feira. Há a expectativa de pelo menos estar entre os relacionados.

Para o jogo de quarta-feira, contra o Atlético-GO, Coelho não poderá contar com o lateral Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, após advertência que levou na derrota para o Sport, por 1 a 0, na última quarta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão-2020. Seu substituto natural é o também lateral-direito Michel Macedo, no entanto a definição ficará para os próximos dias.

Ao mesmo tempo, o treinador contará com o retorno de Araos, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. O meia pode voltar ao time titular e disputará posição no setor de meio-campo, que segue indefinido. Até aqui, no Brasileirão, o Corinthians não repetiu escalação e isso não acontecerá diante do Atlético-GO. Jô segue com efeito suspensivo e estará em campo na próxima quarta.