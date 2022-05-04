Corinthians encerra preparação para enfrentar o Deportivo Cali; veja provável escalação

Já na Colômbia, o Corinthians fez, no Club Campestre de Cali, o último treino antes do duelo de amanhã contra o Deportivo Cali pela Copa Libertadores, às 21h, no estádio estádio Olímpico Pascual Guerrero.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012

Os atletas iniciaram as atividades com o aquecimento e, em seguida, a comissão técnica comandou um trabalho de enfrentamento em campo reduzido. Por fim, os jogadores fizeram repetições de cruzamentos e cabeceios.

Após o treinamento, a delegação do Timão retornou ao hotel, onde ficará concentrada até a saída para o estádio.

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O clube ainda não informou se Vítor Pereira vai estar ou não à beira do gramado para o duelo contra os colombianos. O treinador português não viajou com a delegação por conta do protocolo da Conmebol, que prevê a liberação a partir do 11º dia após o teste positivo para COVID-19, período que será concluído na quarta-feira (04), data do jogo diante do Cali.

O Corinthians deve entrar em campo contra o Deportivo Cali com: Cássio; Fagner, Gil (João Victor), Raul Gustavo e Fábio Santos (Piton); Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Willian, Jô e Mantuan (Adson). Técnico: Filipe Almeida.