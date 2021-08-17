Corinthians e Red Bull Bragantino encerram negociação, e venda de Rodrigo Varanda é frustrada

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Corinthians e Red Bull Bragantino não chegaram a um acordo para a venda do atacante Rodrigo Varanda ao Massa Bruta, e, portanto, o atleta, a princípio, permanecerá no Timão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAs tratativas entre as partes acontecem há cerca de um mês. Inicialmente, o modelo de negócio seria um empréstimo, com uma compensação financeira sendo paga pelo clube de Bragança, e opção de compra com valor fixado ao fim da cessão, em dezembro deste ano, mas, poteriormente, as conversas migraram para uma aquisição em definitivo do time de Bragança, por R$ 13 milhões. No entanto, não houve sucesso nas tratativas, embora elas chegassem a ficar bem avançadas.

– O Sport Club Corinthians Paulista informa que não chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino sobre a negociação do atleta Rodrigo Varanda. As duas encerram as tratativas nesta terça-feira (17/08) – comunicou oficialmente o Timão.

Nas últimas semanas, Rodrigo Varanda havia renovado o seu contrato com o Corinthians, que tinha validade até janeiro de 2022, e agora vence em janeiro de 2024. Antes, o atleta poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube.

De acordo com o portal “Meu Timão”, integrantes do estafe de Varanda afirmam internamente quem há outro clube interessado no jogador, mas com conversas ainda no estágio inicial.

Cria da base corintiana, o camisa 30 foi promovido ao elenco profissional no início desta temporada e se destacou ao marcar o segundo gol do Timão no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Paulistão deste ano. Contudo, o tento foi o único da prata da casa com a camisa alvinegra, em 10 jogos disputados.