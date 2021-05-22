Corinthians é derrotado pelo Fortaleza no Brasileirão sub-17

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Na tarde deste sábado, a equipe sub-17 do Corinthians enfrentou o Fortaleza, na Fazendinha, pela terceira rodada do Brasileirão da categoria. Com a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, o Alvinegro caiu para a quinta colocação do grupo B do Brasileiro, com quatro pontos em três jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Primeiro tempo

A partida começou com o Corinthians comandando as ações ofensivas, foram apenas duas chances nos primeiros dez minutos, sem levar muita dificuldade ao goleiro adversário. O volume de jogo Alvinegro era alto, Pedrinho recebeu de Breno Bidon e chutou forte, por cima do gol adversário, aos 11 minutos.

O primeiro susto aconteceu aos 12 minutos. Em contra-ataque, o Fortaleza tentou uma jogada individual pela esquerda, porém na hora do chute, Vinicius Cressi conseguiu desviar a bola para escanteio. Aos 28 minutos, o maior perigo do primeiro tempo. Vitor Meer carregou a bola pela esquerda, tocou para Wesley, que viu Bidon livre. O meia chutou forte, mas o goleiro espalmou.

Porém aos 36 minutos, Oliver arriscou um chute de fora da área indefensável para Kauê: 1 a 0 para os cearenses.

Com o placar adverso, Gustavo Almeida fez as primeiras alterações com 40 minutos de jogo. Saíram Pedro e Vitor Meer, para as entradas Alysson e Nunes.Segundo tempo

A etapa final começou com mais uma alteração para o Corinthians. Entrou Leo Agostinho no lugar de Thomas Rafael. Não demorou muito e o Timão empatou o jogo logo aos três minutos. Alysson cobrou falta na ponta direita. Mesmo muito longe do gol e vendo o goleiro adiantado, o atacante conseguiu encobrir o goleiro chutando no ângulo. Corinthians 1 x 1 Fortaleza.

Aos 13 minutos, aconteceu quarta alteração do Corinthians no jogo. Entrou o lateral-direito Caio, no lugar do atacante Wesley. Assim, o Timãozinho acabou conseguindo criar mais chances. O lateral Caio conseguiu roubar a bola no campo de ataque, avançou até a última linha e tocou para Leo Agostinho tentar a finalização, a bola passou raspando a trave, assustando a equipe adversária.

As duas últimas alterações do Corinthians aconteceram aos 29 minutos, entraram Thomas Argentino e Wendell nos lugares de Kayke e Pedrinho. Embora o Timão tenha melhorado, a equipe cearense acabou conseguindo desempatara o marcador aos 43 minutos do segundo tempo após mais um chute de fora da área do atacante Ryquelme. Corinthians 1 x 2 Fortaleza.

Sem conseguir reagir nos minutos finais, o jogo terminou e o Timãozinho sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro sub-17.

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