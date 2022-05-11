Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians definido para enfrentar a Portuguesa-RJ; saiba a escalação e onde assistir
futebol

Corinthians definido para enfrentar a Portuguesa-RJ; saiba a escalação e onde assistir

Na Neo Química Arena, Timão busca eliminar a Lusa carioca da Copa do Brasil...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 20:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 20:31
O Corinthians está escalado para enfrentar a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (11), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Vítor Pereira levará a campo: Cássio; Lucas Piton, João Victor, Robson Bambu e Fábio Santos; Roni, Maycon e Giuliano; Gustavo Mosquito, Júnior Moraes e Adson.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> TABELA - Confira a tabela desta edição da Copa do BrasilO jogo de ida, disputado em Londrina, no Paraná, no último dia 20 de abril, terminou empatado por 1 a 1. O Quem vencer na Arena irá às oitavas, enquanto o empate forçará a disputa por pênaltis.
CORINTHIANS X PORTUGUESA-RJLocal: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e hora: 10 de maio de 2022, às 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel-SC (PR)Assistentes: Kléber Lúcio Gil-SC e Eduardo Gonçalves da Cruz-MSOnde assistir: Globo (para SP, RS, SC, PR, DF, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e MG* [exceto região de Juiz de Fora]; Sportv e Premiere (todo o Brasil) e no tempo real do L!
No banco de reservas, Vítor Pereira tem como opções: Ivan, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Robert Renan, Du Queiroz, Renato Augusto, Cantillo, Willian, Felipe, Giovane, Gustavo Mantuan e Wesley.
Para esta noite, o Timão tem uma série de desfalques, sendo o mais recente o atacante Róger Guedes, com dores no joelho esquerdo, assim como Jô, que ficará fora da segunda partida seguida pelo mesmo problema.
O lateral-direito Fagner, com uma entorse no tornozelo direito, também está fora, com perspectiva de retorno neste fim de semana, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.
Luan, com dores no quadril esquerdo, também é desfalque corintiano, bem como o lateral-direito João Pedro, com desconforto no músculo posterior da coxa direita. Ruan Oliveira realiza o seu processo de transição aos gramados com a preparação física do clube alvinegro.
O meia Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, há duas semanas, no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, e ficará entre seis e oito meses afastados.
O zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o volante Xavier foram preservados do confronto diante da Lusa carioca e nem estiveram presentes na lista de relacionados.
Crédito: Pitonnalateral-direitaéagrandenovidadedaescalaçãodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados