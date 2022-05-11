Corinthians definido para enfrentar a Portuguesa-RJ; saiba a escalação e onde assistir

O Corinthians está escalado para enfrentar a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (11), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Vítor Pereira levará a campo: Cássio; Lucas Piton, João Victor, Robson Bambu e Fábio Santos; Roni, Maycon e Giuliano; Gustavo Mosquito, Júnior Moraes e Adson.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> TABELA - Confira a tabela desta edição da Copa do BrasilO jogo de ida, disputado em Londrina, no Paraná, no último dia 20 de abril, terminou empatado por 1 a 1. O Quem vencer na Arena irá às oitavas, enquanto o empate forçará a disputa por pênaltis.

CORINTHIANS X PORTUGUESA-RJLocal: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e hora: 10 de maio de 2022, às 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel-SC (PR)Assistentes: Kléber Lúcio Gil-SC e Eduardo Gonçalves da Cruz-MSOnde assistir: Globo (para SP, RS, SC, PR, DF, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e MG* [exceto região de Juiz de Fora]; Sportv e Premiere (todo o Brasil) e no tempo real do L!

No banco de reservas, Vítor Pereira tem como opções: Ivan, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Robert Renan, Du Queiroz, Renato Augusto, Cantillo, Willian, Felipe, Giovane, Gustavo Mantuan e Wesley.

Para esta noite, o Timão tem uma série de desfalques, sendo o mais recente o atacante Róger Guedes, com dores no joelho esquerdo, assim como Jô, que ficará fora da segunda partida seguida pelo mesmo problema.

O lateral-direito Fagner, com uma entorse no tornozelo direito, também está fora, com perspectiva de retorno neste fim de semana, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Luan, com dores no quadril esquerdo, também é desfalque corintiano, bem como o lateral-direito João Pedro, com desconforto no músculo posterior da coxa direita. Ruan Oliveira realiza o seu processo de transição aos gramados com a preparação física do clube alvinegro.

O meia Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, há duas semanas, no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, e ficará entre seis e oito meses afastados.

O zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o volante Xavier foram preservados do confronto diante da Lusa carioca e nem estiveram presentes na lista de relacionados.