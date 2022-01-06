Corinthians comunica a saída da meia Andressinha do time feminino

Através do seu perfil nas redes sociais, o Corinthians anuncia que a meia Andressinha não segue no Timão em 2022. A atleta não teve o seu contrato renovado e deixa o clube onde atuou por duas temporadas.+ Relembre as maiores chegadas dos principais clubes há dez anos

Ela chegou ao Corinthians em 2020, após deixar o Portland Thorns, dos Estados Unidos. A meia era figurinha carimbada na Seleção Brasileira, tendo disputado duas Copas do Mundo e as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ela disputou 38 jogos e marcou três gols na última temporada pelo Timão.

A meia se junta a zagueira Poliana e a volante Ingryd, que também se despediram do Alvinegro nesse início de ano. Ao todo, o Time do Povo já anunciou a renovação de 14 jogadoras, base do time que conquistou Paulista, Brasileirão e Libertadores.

Quem também teve o vínculo ampliado foi o técnico Arthur Elias, que chega a sétima temporada, e já tem 10 títulos pelo clube do Parque São Jorge.

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Na última quarta-feira (5), o Corinthians anunciou a atacante Jaqueline como primeiro reforço da equipe.