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futebol

Corinthians comunica a saída da meia Andressinha do time feminino

Com passagens pela Seleção Brasileira, a atleta é a terceira baixa do Timão para a temporada de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 11:39

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:39

Através do seu perfil nas redes sociais, o Corinthians anuncia que a meia Andressinha não segue no Timão em 2022. A atleta não teve o seu contrato renovado e deixa o clube onde atuou por duas temporadas.+ Relembre as maiores chegadas dos principais clubes há dez anos
Ela chegou ao Corinthians em 2020, após deixar o Portland Thorns, dos Estados Unidos. A meia era figurinha carimbada na Seleção Brasileira, tendo disputado duas Copas do Mundo e as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ela disputou 38 jogos e marcou três gols na última temporada pelo Timão.
A meia se junta a zagueira Poliana e a volante Ingryd, que também se despediram do Alvinegro nesse início de ano. Ao todo, o Time do Povo já anunciou a renovação de 14 jogadoras, base do time que conquistou Paulista, Brasileirão e Libertadores.
Quem também teve o vínculo ampliado foi o técnico Arthur Elias, que chega a sétima temporada, e já tem 10 títulos pelo clube do Parque São Jorge.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO MUNDIAL DE CLUBES
Na última quarta-feira (5), o Corinthians anunciou a atacante Jaqueline como primeiro reforço da equipe.
Crédito: AndressinhanãoseguecomotimefemininodoCorinthians(Foto:RafaeldeOliveiraFerreira

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