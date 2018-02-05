Coração falou mais alto: Gabi Zanotti explica opção pelo Corinthians

Gabi Zanotti saiu de Itaguaçu, no Espírito Santo, para conquistar o mundo no futebol feminino. No currículo a meia-atacante acumula títulos importantes, como o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. Agora, de volta ao Brasil, a jogadora, uma das principais contratações do Corinthians para a temporada 2018, falou sobre a felicidade de poder voltar a jogar no país. A capixaba se transferiu para a China em 2016 para assinar com o Tianjin Quanjian e, antes de acertar com o Timão, estava atuando no Jiangsu Suning, também do futebol chinês. Depois de receber propostas de times da Europa e dos Estados Unidos, ela esteve a um passo de ir jogar em um clube norte-americano, mas acabou optando por voltar ao Brasil.

Capixaba Gabi Zanotti treina com a seleção brasileira na Granja Comary visando a Copa América do Chile Crédito: Divulgação/CBF

Apresentada na última semana pela equipe paulista, Gabi revelou que a saudade de casa é uma das parceiras mais frequentes das atletas que se espalham pelo mundo para viver do futebol feminino. Segundo ela, o desejo de retornar é algo que todas carregam.

Como tenho amigos fora do Brasil e sou um pouco conhecida, tive convites de algumas equipes, porém, acabei querendo ficar aqui para estar mais perto da minha família, dos amigos, principalmente dos meus pais. Acho que esse é o sonho de toda atleta que atua fora do país. A gente sai daqui pensando em ganhar certa estabilidade financeira, para termos uma vida melhor, para ajudar nossas famílias, mas uma hora a saudade aperta e fica complicado se manter lá fora. Acho que tomei a decisão que meu coração queria, comentou Gabi Zanotti.

Gabi Zanotti fecha com o Corinthians Crédito: Divulgação/Corinthians

A meia-atacante capixaba acredita que a presença de jogadoras como ela, Nenê, Alline Calandrini e outras craques da seleção brasileira no país ajudam a fortalecer a modalidade. Outra questão que motiva Gabi Zanotti em ter um futuro esperançoso no Brasil é a confiança no trabalho do técnico Arthur Elias.

O Corinthians é um clube grande, que não tem mais a parceria com o Audax e entra em 2018 com um projeto forte para o futebol feminino. Vamos poder usar a estrutura que o masculino utiliza. Estou muito confiante no trabalho do Arthur também, pois ele é estudioso, dedicado no que faz, e acho que vou aprender com ele. A meta é a Libertadores, concluiu.

Copa América viria para coroar

Aos 32 anos, Gabi Zanotti não tinha mais esperança de ser convocada para a seleção, principalmente após ficar de fora da lista de convocadas do técnico Vadão para a disputa da Olimpíada Rio-2016. Na ocasião, com divergências com o comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a capixaba achava que sua história na seleção tinha chegado ao fim. Contudo, parece que Vadão resolveu dar um voto de confiança para Gabi e convocou a atleta para a disputa da Copa América do Chile, que dá duas vagas para a Copa do Mundo - o torneio será realizado em abril. Mais experiente, Gabi acredita que ainda pode contribuir com a seleção nacional.