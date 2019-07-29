0 a 0

Copa Verde: empate com o Brasiliense não tira a confiança do Vitória

Em seu primeiro jogo oficial após reassumir o Vitória, Wesley Martinelli viu o seu time superior ao adversário e lamentou as chances perdidas

Na sua reestreia oficial como treinador do Vitória, Wesley Martinelli viu mais uma vez a sua equipe empatar com o Brasiliense. Da mesma forma que na Série D, a equipe não saiu do empate em 0 a 0, na tarde deste sábado, no Salvador Costa, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Verde.

O professor crê que o Vitória foi melhor que o adversário, lamentou a chance perdida por Carlos Vitor de pênalti, mas se mantém confiante para conseguir a vaga para a próxima fase.

"A gente teve o domínio do jogo, acredito que tivemos condição melhor de sair vencedor dessa partida, mas a gente entende que o Brasiliense é um time de qualidade, é um investimento mais alto. Mas dentro do nosso campo a gente tinha que impor nosso e propor o jogo, e foi o que fizemos desde o início. Iniciamos o jogo com a possibilidade de fazer um gol de pênalti, mas infelizmente não foi concluído. A gente segue focado e trabalhando, entendemos que lá também será um jogo difícil. Mas temos totais condições, como aconteceu na Série D."

Vitória empata com o Brasiliense na estreia da Copa Verde Crédito: Vitor Jubini

No jogo de volta, em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis. A ideia do treinador, porém, é classificar sem a pressão das cobranças.

"A ideia é tentar classificar com a vitória, repito, a gente sabe que é difícil vencer lá, nós passamos por uma situação complicada lá, tivemos que buscar o resultado. Caso houver a disputa de pênaltis, a gente vai está preparado, vamos treinar durante a semana, focar bem, faz parte do regulamento e a gente tem que seguir."

Jogo de volta

A partida decisiva acontece nesta quarta-feira (31), às 15h, no Estádio Serejão, em Taguatinga, no Distrito Federal. Um novo empate levará a disputa para as cobranças de pênaltis.

