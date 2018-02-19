Copa Espírito Santo tem data de início definida pela federação

Aconteceu na tarde desta segunda-feira (19) a reunião do Conselho Arbitral da Copa Espírito Santo de 2018 quando estiveram presentes o presidente Gustavo Vieira, o vice-presidente, Antônio Perovano e os dirigentes do Tupy, Espírito Santo, Rio Branco Atlético Clube, Desportiva Ferroviária, Vitória, Serra, e Itapemirim. A competição começa no dia 21 de julho.

Atlético Itapemirim é o atual campeão da Copa ES Crédito: Vitor Jubini

Na ocasião, ficou estabelecido que os clubes interessados em participar da competição terão até o dia 24 de abril para confirmar a participação, mediante Termo de Compromisso protocolado na Secretaria da FES, juntamente com a indicação dos possíveis locais que mandará os seus jogos.