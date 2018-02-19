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Copinha

Copa Espírito Santo tem data de início definida pela federação

A competição começa no dia 21 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 19:58

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 19:58

Aconteceu na tarde desta segunda-feira (19) a reunião do Conselho Arbitral da Copa Espírito Santo de 2018 quando estiveram presentes o presidente Gustavo Vieira, o vice-presidente, Antônio Perovano e os dirigentes do Tupy, Espírito Santo, Rio Branco Atlético Clube, Desportiva Ferroviária, Vitória, Serra, e Itapemirim. A competição começa no dia 21 de julho.
Atlético Itapemirim é o atual campeão da Copa ES Crédito: Vitor Jubini
Na ocasião, ficou estabelecido que os clubes interessados em participar da competição terão até o dia 24 de abril para confirmar a participação, mediante Termo de Compromisso protocolado na Secretaria da FES, juntamente com a indicação dos possíveis locais que mandará os seus jogos.
Em caso de desistência de participação no campeonato, após a data estabelecida anteriormente, o clube ficará suspenso por um ano da competição. A publicação da tabela e regulamento será no dia 11 de maio.

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