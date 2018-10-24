Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Torcida

Copa Espírito Santo 2018 registra queda na média de público pagante

Na edição deste ano, apenas 245 torcedores em média pagaram ingressos nas partidas do campeonato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 18:12

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 18:12

A torcida do Vitória no Salvador Costa Crédito: Wagner Chaló/Vitória F.C.
Apesar da sua importância, por conta da vagas para a Série D e Copa Verde, a Copa Espírito Santo nunca teve valor para os clubes capixabas, que pouco investem na competição do segundo semestre. E, todo esse descaso se reflete em jogos ruins, falta de espetáculos e estádios cada vez mais vazios.
Na edição 2018, que chegou ao fim no último sábado, apenas 245 torcedores em média pagaram ingressos nas partidas do torneio. O número é 27,5% menor do que a média da Copa ES do ano passado e é o segundo pior das últimas seis temporadas.
Públicos da Copa Espírito Santo 2018 Crédito: Globoesporte.com/ES
Mais uma vez quem ajudou a puxar os números para baixo foram Castelo, Real Noroeste e Linhares, que tiveram médias de público de 54, 49 e 47 pagantes por jogo, respectivamente. O Real ainda foi semifinalista, mas na partida com o seu mando, contra o Atlético-ES, teve apenas 100 pagantes. Outro ponto que reflete na queda de público foi a ausência do Rio Branco-ES, dono da melhor média em 2016 e 2017.
Do outro lado da tabela, os clubes mais tradicionais tiveram os melhores números, mesmo que ainda sejam modestos. A Desportiva Ferroviária teve o melhor média com 563 pagantes, contra 469 do campeão Vitória-ES e 395 do semifinalista Serra.
Público dos times da Copa Espírito Santo Crédito: Globoesporte.com/ES
Ainda analisando os grandes da Região Metropolitana, todos tiveram aumento de público em relação ao ano passado. O maior crescimento foi do Serra, com 37,1%, seguido da Desportiva, com 13,5% e Vitória-ES, com 13%.
O campeão alvianil tem um ponto a se destacar. A cada ano, desde 2014, o time de Bento Ferreira tem um aumento de média de espectadores no Salvador Costa.
Públicos dos principais clubes da Grande Vitória na Copa ES Crédito: Globoesporte.com/ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados