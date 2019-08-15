Copa ES chega com Rael mandando a letra no Serra e Desportiva na liderança

chegou chutando a porta. A primeira rodada se encerrou na tarde desta quarta-feira (14) com a. Malandra que é, aassistiu todos os jogos de camarote, viu o que precisava fazer para alcançar a ponta da tabela e disparou três cocos para vencer o rival e já acelerar para a liderança. Mas antes disso teve muita coisa bacana na competição estadual. Foram 13 gols em cinco jogos. Perdeu alguma coisa? Então confere aí!