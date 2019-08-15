Copa ES chega com Rael mandando a letra no Serra e Desportiva na liderança

A Copa Espírito Santo chegou chutando a porta. A primeira rodada se encerrou na tarde desta quarta-feira (14) com a vitória da Desportiva sobre o Sport por 3 a 0. Malandra que é, a Locomotiva Grená assistiu todos os jogos de camarote, viu o que precisava fazer para alcançar a ponta da tabela e disparou três cocos para vencer o rival e já acelerar para a liderança. Mas antes disso teve muita coisa bacana na competição estadual. Foram 13 gols em cinco jogos. Perdeu alguma coisa? Então confere aí!
Serra 3 x 1 Vilavelhense - Puskas que Pariu!
Esse jogo dispensa comentários. O Tricolor Serrano passou por cima do Vilavelhense com uma vitória categórica, no sábado (10). Ancelmo (contra) abriu o caminho para a vitória do Serra, Hulk empatou para o time de Vila Velha, Rael e Emílio sacramentaram a vitória serrana. Mas o que todo mundo vai lembrar e que Rael meteu a letra e fez um gol antológico no Robertão. O Prêmio Puskas já é uma realidade. Quem não vê isso é clubista!
Rio Branco 2 x 0 Linhares - No passinho e na ousadia
O Brancão chegou embrasando pra cima do Linhares, no sábado (10). Guardou logo dois na caixa da Coruja, mas quem viu o jogo sabe que ficou barato. Cabia mais, mas missão cumprida: vitória sem sustos e motivação lá em cima para sonhar com o título. E o menino Russo mandou o passinho e mostrou que é caçador.
Real Noroeste 2 x 0 Pinheiros - Tudo Normal
Tricampeão da Copa Espírito Santo, o Real Noroeste nunca pode ser descartado da disputa. E pra provar que é bichão mesmo da competição, estreou no sábado (10) com uma boa vitória sobre o Pinheiros: 2 a 0 no placar. O time merengue promete muita luta na competição.
Tupy 0 x 2 Vitória - Almoço na Toca
No domingão (11), o Vitória almoçou o Tupy dentro da Toca do Índio. Visitante abusado, o Alvianil de Bento Ferreira meteu 2 a 0 e provou que vai defender o título da Copa Espírito Santo com as garras afiadas. Vitinho, sempre ele, abriu o placar para o Vitória, e Thiago matou o jogo já na reta final do 2º tempo. A Águia promete voar alto.
Sport 0 x 3 Desportiva - Locomotiva acelerada
Na tarde desta quarta-feira (14), a Desportiva foi até Colatina e não tomou conhecimento do Sport. Aplicou logo um 3 a 0 na na mente do rival e assumiu a liderança da competição estadual. O centroavante Marcos Vinícius e o lateral-esquerdo Ayrton foram os destaques da Tiva. Siga o líder!
2º Rodada da Copa Espírito Santo
Vitória x Rio Branco - Sexta-feira (16) às 20h no Salvador Costa
Pinheiros x Tupy - Sábado (17) às 15h no João Soares de Moura Filho
Sport x Serra - Sábado (17) às 15h no Robertão
Desportiva x Real Noroeste - Terça-feira (20) às 19h30 no Kleber Andrade
Linhares x Vilavelhense - Quarta-feira (04/09) às 15h no Gil Bernardes