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Futebol Capíxaba

Copa ES chega com Rael manda a letra no Serra e Desportiva na liderança

Confira o resumão da 1º Rodada da competição estadual. Rio Branco, Serra e Desportiva já mostraram que vão brigar pelo título

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 11:32
Rael marcou um lindo gol na vitória do Serra sobre o Vilavelhense Crédito: Reprodução/Torcida ES
A Copa Espírito Santo chegou chutando a porta. A primeira rodada se encerrou na tarde desta quarta-feira (14) com a vitória da Desportiva sobre o Sport por 3 a 0. Malandra que é, a Locomotiva Grená assistiu todos os jogos de camarote, viu o que precisava fazer para alcançar a ponta da tabela e disparou três cocos para vencer o rival e já acelerar para a liderança. Mas antes disso teve muita coisa bacana na competição estadual. Foram 13 gols em cinco jogos. Perdeu alguma coisa? Então confere aí! 
Serra 3 x 1 Vilavelhense - Puskas que Pariu!
Esse jogo dispensa comentários. O Tricolor Serrano passou por cima do Vilavelhense com uma vitória categórica, no sábado (10). Ancelmo (contra) abriu o caminho para a vitória do Serra, Hulk empatou para o time de Vila Velha, Rael e Emílio sacramentaram a vitória serrana. Mas o que todo mundo vai lembrar e que Rael meteu a letra e fez um gol antológico no Robertão. O Prêmio Puskas já é uma realidade. Quem não vê isso é clubista! 
Rio Branco 2 x 0 Linhares - No passinho e na ousadia
Sem dificuldade, Rio Branco vence o Linhares na estreia da Copa Espírito Santo Crédito: Vinicius Antunes
O Brancão chegou embrasando pra cima do Linhares, no sábado (10). Guardou logo dois na caixa da Coruja, mas quem viu o jogo sabe que ficou barato. Cabia mais, mas missão cumprida: vitória sem sustos e motivação lá em cima para sonhar com o título.  E o menino Russo mandou o passinho e mostrou que é caçador.  
Real Noroeste 2 x 0 Pinheiros - Tudo Normal
O Real Noroeste bateu o Pinheiros por 3 a 0 no Rochão Crédito: Júnior Sapo/AgitaEco
Tricampeão da Copa Espírito Santo, o Real Noroeste nunca pode ser descartado da disputa. E pra provar que é bichão mesmo da competição, estreou no sábado (10) com uma boa vitória sobre o Pinheiros: 2 a 0 no placar. O time merengue promete muita luta na competição. 
Tupy 0 x 2 Vitória  - Almoço na Toca
Vitinho - que homem - abriu o caminho para o triunfo do Vitória sobre o Tupy Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
No domingão (11), o Vitória almoçou o Tupy dentro da Toca do Índio. Visitante abusado, o Alvianil de Bento Ferreira meteu 2 a 0 e provou que vai defender o título da Copa Espírito Santo com as garras afiadas. Vitinho, sempre ele, abriu o placar para o Vitória, e Thiago matou o jogo já na reta final do 2º tempo. A Águia promete voar alto. 
Sport 0 x 3 Desportiva  - Locomotiva acelerada
Tá vendo esse esquadrão aqui? É o líder da Copa ES Crédito: Rodrigo Rocha/Desportiva Ferroviária
Na tarde desta quarta-feira (14), a Desportiva foi até Colatina e não tomou conhecimento do Sport. Aplicou logo um 3 a 0 na na mente do rival e assumiu a liderança da competição estadual. O centroavante Marcos Vinícius e o lateral-esquerdo Ayrton foram os destaques da Tiva. Siga o líder! 
2º Rodada da Copa Espírito Santo  
Vitória x Rio Branco - Sexta-feira (16) às 20h no Salvador Costa 
Pinheiros x Tupy - Sábado (17) às 15h no João Soares de Moura Filho 
Sport x Serra - Sábado (17) às 15h no Robertão 
Desportiva x Real Noroeste - Terça-feira (20) às 19h30 no Kleber Andrade 
Linhares x Vilavelhense - Quarta-feira (04/09) às 15h no Gil Bernardes

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