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Copa do Brasil: veja os pontos de retirada de ingressos para a partida entre Flamengo e Grêmio

A Prefeitura do Rio liberou 24.783 lugares, cerca de 35% da capacidade do Maracanã; a partida será um evento-teste para retorno gradual de público ao estádio...
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Publicado em 

14 set 2021 às 15:02

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:02

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nesta quarta-feira, o jogo entre Flamengo e Grêmio, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, terá a presença de torcedores. Isso ocorre porque a Prefeitura do Rio liberou 24.783 lugares, cerca de 35% da capacidade do Maracanã, para o confronto. O duelo em questão, vale lembrar, será um evento-teste para retorno gradual de público ao estádio.> Veja o preço do ingresso para a partidaA troca dou voucher pelo bilhete físicos começará já nesta terça-feira, às 8h. Abaixo, confira todos os pontos disponíveis para essa troca, conforme o Flamengo informou:Maracanã – Bilheterias 1, 2 e 4.Dia 14/09/2021 – Horário de 08h às 20h.Dia 15/09/2021 – Horário de 08h às 13h.
Sambódromo - Esquina da R.Benedito Hipólito com a R.Marquês de SapucaíDia 14/09/2021 – Horário de 14h às 19h.Dia 15/09/2021 – Horário de 10h às 21h.
Gávea (sócios do clube) - Balcão ao lado do setor de cobrança.Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 14/09/2021 – Horário de 14h às 19h.Dia 15/09/2021 – Horário de 08h às 19h.
Gávea - Bilheteria externaRua Ministro Raul Machado, próximo a Praça Nossa Senhora Auxiliadora.Dia 14/09/2021 – Horário de 14h às 20h.Dia 15/09/2021 – Horário de 08h às 19h.
Downtown - Estacionamento próximo a Americanas Express.Avenida das Américas nº500 - Barra, Rio de Janeiro - RJ.Dia 14/09/2021 – Horário de 10h às 22h.Dia 15/09/2021 – Horário de 10h às 19h.
Shopping Nova América - Estacionamento / Entrada Azul, próximo ao acesso C.Av. Pastor Martin Luther King Jr.- Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.Dia 14/09/2021 – Horário de 10h às 22h.Dia 15/09/2021 – Horário de 10h às 21h.
Madureira ShoppingEstrada do Portela, nº222, Loja 309, 3º andar – Madureira, Rio de Janeiro - RJ.Dia 14/09/2021 – Horário de 10h às 20h.Dia 15/09/2021 – Horário de 10h às 19h.> ATUAÇÕES: Michael recebe a maior nota do Fla na vitória sobre o PalmeirasAlém disso, é válido destacar que apenas o portador do ingresso pode fazer a troca. Dessa forma, não é permitida a retirada de terceiros. O torcedor também deverá apresentar os seguintes documentos:
- Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;
- Documento oficial com foto;
- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);
- Caderneta de vacinação de acordo com o cronograma por faixa etária instituído pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, indicado abaixo: ● 50 anos oumais: apresentar comprovante da segunda dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante) ● De 15 a 49 anos: apresentar comprovante da primeira dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).E- Exame Antígeno com resultado negativo (não reagente) realizado em um dos laboratórios credenciados entre 21h30 do dia 13/09/2021, e 16h00 do dia 15/09/2021.
Para conferir a lista de todos os laboratórios disponíveis, clique aqui. Conforme informado anteriormente, no momento da retirada uma pulseira será colocada no punho do torcedor e não poderá ser retirada até o fim da partida.

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