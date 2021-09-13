Copa do Brasil, decisão na base... veja a agenda e onde assistir o Fluminense na semana

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense se prepara para mais uma semana de partidas decisivas em diversas categorias. Os maiores destaques são o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Mineirão, depois de a ida ser 2 a 1 para os mineiros, além do Sub-20. A equipe de base faz o segundo jogo com o Vasco na semifinal do Carioca. O primeiro clássico foi 2 a 2.

+ ATUAÇÕES: Luiz Henrique desempata para o Fluminense e recebe a maior nota; Calegari faz boa partida

Vale lembrar que o Tricolor, que conta com John Kennedy e Matheus Martins, tem a vantagem do empate. O time de Marcão entra em campo novamente pelo Brasileirão apenas na segunda-feira, diante do Cuiabá, fora de casa.

Veja a tabela do Brasileirão

​Além desses dois, o Sub-15 e o Sub-17 também entram em campo pelo Estadual, que está na primeira parte ainda, a Taça Guanabara. O adversário de ambos é o Madureira, no sábado. VEJA A AGENDA DA SEMANA:

QUARTA-FEIRA (15/09)

Fluminense x Vasco - 15hSemifinal do Carioca Sub-20 (volta)Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV

Atlético-MG x Fluminense - 19hCopa do Brasil (volta)Mineirão, Belo Horizonte (MG)Transmissão: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

SÁBADO (18/09)

Fluminense x Madureira - 9hCarioca Sub-15CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)

Fluminense x Madureira - 11hCarioca Sub-17CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)

DOMINGO (19/09)

Cruzeiro x Fluminense - 15hBrasileirão Sub-20Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)Transmissão: elevensports.com

SEGUNDA-FEIRA (20/09)