Copa da Itália é sorteada e Milan e Inter podem duelas nas quartas

Crédito: Clássico de Milan pode acontecer nas quartas de final da Copa da Itália (AFP

A Copa da Itália realizou o sorteio da competição nesta terça-feira e é possível que o clássico de Milão entre Milan e Inter aconteça nas quartas de final do torneio. Apesar dos oito primeiros colocados do último Campeonato Italiano só entrarem na fase de oitavas de final, o chaveamento prévio já foi decidido.

Além de Inter e Milan, Atalanta e Lazio também podem se encontrar, enquanto a Roma pode enfrentar o atual campeão, o Napoli. A Juventus terá o caminho mais fácil pela frente e pode encarar o Sassuolo nas quartas de final. No entanto, cada equipe deve passar da fase de oitavas de final contra adversários que serão conhecidos no final do ano.