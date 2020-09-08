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futebol

Copa da Itália é sorteada e Milan e Inter podem duelas nas quartas

Lazio e Atalanta, Roma e Napoli e Juventus contra Sassuolo podem ser outros possíveis confrontos das fases mais agudas do segundo torneio mais importante da Itália...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 12:35
Crédito: Clássico de Milan pode acontecer nas quartas de final da Copa da Itália (AFP
A Copa da Itália realizou o sorteio da competição nesta terça-feira e é possível que o clássico de Milão entre Milan e Inter aconteça nas quartas de final do torneio. Apesar dos oito primeiros colocados do último Campeonato Italiano só entrarem na fase de oitavas de final, o chaveamento prévio já foi decidido.
Além de Inter e Milan, Atalanta e Lazio também podem se encontrar, enquanto a Roma pode enfrentar o atual campeão, o Napoli. A Juventus terá o caminho mais fácil pela frente e pode encarar o Sassuolo nas quartas de final. No entanto, cada equipe deve passar da fase de oitavas de final contra adversários que serão conhecidos no final do ano.
A competição terá início no dia 23 de setembro com times da terceira e quarta divisão. Até as oitavas de final, o campeonato será disputado em partidas únicas. Apesar dos oito primeiros colocados da última Serie A só entrarem na Copa em janeiro, as demais equipes da primeira divisão iniciam suas trajetórias na terceira fase, marcada para o dia 25 de outubro.

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