Copa Africana de Nações: confira os jogos desta quarta-feira

A Copa Africana de Nações terá o encerramento da 1ª rodada nesta quarta-feira. Costa do Marfim e Guiné Equatorial protagonizam o principal duelo do dia valendo a liderança do Grupo E, às 16h (horário de Brasília), após o vacilo da Argélia, que empatou com Serra Leoa. Confira os confrontos abaixo.COSTA DO MARFIM X GUINÉ EQUATORIALO confronto promete muita emoção e vale vaga na liderança do Grupo E após a Argélia empatar por 0 a 0 com Serra Leoa nesta terça-feira. A partida coloca frente a frente duas equipes que não possuem mais chances de alcançarem vaga na Copa do Mundo de 2022, embora tenham ocupado as vice-lideranças em seus grupos nas Eliminatórias.

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TUNÍSIA X MALI​As duas principais seleções do Grupo F se enfrentam às 10h (horário de Brasília) e quem conseguir sair com a vitória deve encaminhar a liderança da chave para a próxima fase. Nas Eliminatórias, ambas as seleções estão classificadas para o mata-mata e sonham com uma vaga na Copa do Mundo do Qatar.

MAURITÂNIA X GÂMBIAO confronto válido pelo Grupo F acontece às 13h (horário de Brasília). A Mauritânia possui uma pequena vantagem com relação ao adversário, mas ambas as equipes entram na Copa Africana de Nações como zebras, embora uma vitória possa colocar pressão na Tunísia ou em Mali.