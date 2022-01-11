Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Copa Africana de Nações: confira os jogos desta quarta-feira

Costa do Marfim entra em campo diante de Guiné Equatorial e quem vencer pode assumir liderança do Grupo E após Argélia vacilar contra Serra Leoa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 12:35

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:35

A Copa Africana de Nações terá o encerramento da 1ª rodada nesta quarta-feira. Costa do Marfim e Guiné Equatorial protagonizam o principal duelo do dia valendo a liderança do Grupo E, às 16h (horário de Brasília), após o vacilo da Argélia, que empatou com Serra Leoa. Confira os confrontos abaixo.COSTA DO MARFIM X GUINÉ EQUATORIALO confronto promete muita emoção e vale vaga na liderança do Grupo E após a Argélia empatar por 0 a 0 com Serra Leoa nesta terça-feira. A partida coloca frente a frente duas equipes que não possuem mais chances de alcançarem vaga na Copa do Mundo de 2022, embora tenham ocupado as vice-lideranças em seus grupos nas Eliminatórias.
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
TUNÍSIA X MALI​As duas principais seleções do Grupo F se enfrentam às 10h (horário de Brasília) e quem conseguir sair com a vitória deve encaminhar a liderança da chave para a próxima fase. Nas Eliminatórias, ambas as seleções estão classificadas para o mata-mata e sonham com uma vaga na Copa do Mundo do Qatar.
MAURITÂNIA X GÂMBIAO confronto válido pelo Grupo F acontece às 13h (horário de Brasília). A Mauritânia possui uma pequena vantagem com relação ao adversário, mas ambas as equipes entram na Copa Africana de Nações como zebras, embora uma vitória possa colocar pressão na Tunísia ou em Mali.
Crédito: CostadoMarfimeGuinéEquatorialpodemseaproveitardevacilodaArgélia(CHARLYTRIBALLEAU/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 
Imagem de destaque
Jordana é a nova líder do BBB 26: 5 momentos marcantes da sister na casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados