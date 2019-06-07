Convocado por Tite, Willian herda a 10 de Neymar na Copa América

Tem rosto novo, porém nem tão novo assim, na Seleção Brasileira. Após a lesão e o corte de Neymar para a Copa América, o técnico Tite convocou Willian para herdar a camisa 10. O atacante do Chelsea deve se apresentar em Porto Alegre, onde a Seleção enfrentará Honduras em amistoso neste domingo (09), no Beira-Rio.