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Convocado por Tite, Willian herda a 10 de Neymar na Copa América

Atacante do Chelsea foi convocado nesta sexta-feira para substituir Neymar, cortado por lesão

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 15:37

Publicado em 

07 jun 2019 às 15:37
Willian no Brasil x Sérvia pela Copa do Mundo 2018 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Tem rosto novo, porém nem tão novo assim, na Seleção Brasileira. Após a lesão e o corte de Neymar para a Copa América, o técnico Tite convocou Willian para herdar a camisa 10. O atacante do Chelsea deve se apresentar em Porto Alegre, onde a Seleção enfrentará Honduras em amistoso neste domingo (09), no Beira-Rio.
Nomes como Vinicius Junior, Dudu e Lucas Moura eram especulados para a vaga de Neymar, que sofreu uma ruptura em dois ligamentos do tornozelo direito no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Catar, na última quarta-feira.

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