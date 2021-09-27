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futebol

Contratações de Léo Baptistão, Jandrei e Tardelli dividiram CG do Santos

Santos divulgou as atas das reuniões do Comitê de Gestão no mês de novembro...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 17:26
Crédito: Pedro Erensto Guerra Azevedo / SantosFC
O Santos divulgou na tarde desta segunda-feira as atas das reuniões do Comitê de Gestão no mês de agosto. Entre as discussões apontadas estavam as contratação de Augusto, Velázquez, Jandrei, Léo Baptistão e Diego Tardelli. Nos três últimos, a votação foi dividida no CG.As contratações de Léo Baptistão e Diego Tardelli foram votadas na reunião do dia 10 de agosto. No primeiro caso, o presidente Andres Rueda informou que o atacante assinou um termo de responsabilidade isentando o Santos de qualquer tipo de indenização devido ao seu processo de rescisão na China.
Os membros do CG Walter Schalka e Ricardo Campanário foram contrários ao acordo pela situação financeira do clube, mas a negociação foi aprovada pelos votos do presidente Andres Rueda, do vice José Carlos de Oliveira e de Vitor Sion, Rafael Leal e Dagoberto Oliva (José Berenguer estava ausente no momento da votação).
No caso de Diego Tardelli, Schalka, Campanário e Berenguer foram contrários ao acordo não só pelo aspecto financeiro, mas pela inatividade do jogador, que não atuava desde maio. O presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, Vitor Sion, Rafael Leal e Dagoberto Oliva votaram a favor e a contratação foi aprovada.As contratações de Jandrei e Emiliano Velázquez foram votadas em reunião no dia 16 de agosto. Walter Schalka e Ricardo Campanário foram contrários ao acordo com o goleiro pela questão financeira, José Berenguer não participou e o presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, Vitor Sion, Rafael Leal e Dagoberto Oliva votaram a favor e a contratação foi aprovada.
No caso do zagueiro uruguaio, a contratação foi aprovada por unanimidade entre os presentes (José Berenguer não participou).
A contratação do meia Augusto foi discutida na reunião do dia 5 de agosto e foi aprovada por unanimidade.

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