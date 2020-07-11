Conselheiros do São Paulo definem data para escolher rival de Casares

A convenção que definirá o adversário de Julio Casares na eleição presidencial do São Paulo foi marcada para o dia 8 de agosto. Nesta data, em local ainda a ser definido, um grupo de conselheiros escolherá entre Marco Aurélio Cunha, Roberto Natel e Sylvio de Barros. Até o dia 5, data final para inscrição da pré-candidatura, podem aparecer novos nomes ou ocorrer desistência de um dos três.
O candidato à presidência do Conselho Deliberativo por esta chapa já é nome de consenso: Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa, filho do ex-presidente Marcelo Portugal Gouvêa, morto em 2008. Este movimento fez com dois pré-candidatos a este cargo migrassem para o lado de Casares: Homero Bellintani Filho e José Roberto Ópice Blum.