Conselheiros do São Paulo definem data para escolher rival de Casares

A convenção que definirá o adversário de Julio Casares na eleição presidencial do São Paulo foi marcada para o dia 8 de agosto. Nesta data, em local ainda a ser definido, um grupo de conselheiros escolherá entre Marco Aurélio Cunha, Roberto Natel e Sylvio de Barros. Até o dia 5, data final para inscrição da pré-candidatura, podem aparecer novos nomes ou ocorrer desistência de um dos três.