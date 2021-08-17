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Conmebol nega recurso e Atlético-MG não terá Nacho contra o River

O time mineiro não convenceu a entidade de que a expulsão do  meia, no duelo de ida as quartas de final da Libertadores, foi equivocada...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 17:47

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:47

Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG
O Atlético-MG terá um grande desfalque para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, nesta quarta-feira, 18 de agosto, no Mineirão. O clube mineiro não conseguiu anular o cartão vermelho aplicado em Nacho Fernández no jogo de ida, em Buenos Aires. A equipe mineira tentou um recurso na Conmebol para reverter a suspensão do jogador, mas recebeu uma negativa da entidade que rege o futebol sul-americana. O Atlético-MG não havia aceito a expulsão de Nacho Fernández em lance revisado pelo VAR O Galo diz que houve irregularidade na revisão do lance, O alvinegro usou os áudios e imagens divulgados pela Conmebol para questionar a atitude dos árbitros. -O árbitro de campo só poderia ser chamado pelo VAR para realizar a checagem do lance caso os operadores interpretassem a ocorrência de suposta infração por força excessiva - diz a nota do Atlético. O Atlético indicou na sua contestação que “os operadores do VAR caracterizaram, repetidamente, o lance como "força média", onde seria cabível tão apenas a apresentação do cartão amarelo, hipótese esta em que o juiz de campo não poderia ter sido chamado para revisar o lance, sendo manifestamente desproporcional a aplicação da expulsão.” Nacho, autor do gol da vitória sobre o River em Buenos Aires, foi expulso aos 35 minutos do segundo tempo, em uma jogada envolvendo o jogador do Galo e Angileri, com Nacho “solando” o adversário. O árbitro Jesus Valenzuela, da Venezuela, n]ao marcou falta, mas foi chamado à revisão pelo VAR, comandado por Jhon Ospina, da Colômbia. Logo depois de ver as imagens, de forma repetida, a decisão final foi pela expulsou de Nacho. Para o seu lugar, Cuca terá de pensar no meio de campo sem Nacho. Zaracho, Allan, Nathan podem ser opções do treinador, que tentará levar o time atleticano às semifinais da competição.

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