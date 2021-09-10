Conmebol anuncia que é contra Copa do Mundo a cada dois anos

Brasil foi eliminado após sofrer derrota contra a Bélgica na Copa da Rússia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Fifa ganhou nesta sexta-feira mais uma confederação contra a sua proposta de ter uma Copa do Mundo a cada dois anos. Dias depois da Uefa se pronunciar, foi a vez da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, anunciar que não apoia a ideia, assim como fez a entidade europeia no início desse semana com seu presidente, o esloveno Alexander Ceferin.

Através de um comunicado oficial em sua página na internet e nas redes sociais, assinada pelo presidente Alejandro Domínguez, a Conmebol relacionou quatro razões para se opor à proposta da Fifa. A primeira citada diz respeito à banalização do torneio, prejudicando o seu caráter de exclusividade e padrão de exigência.

"Uma Copa do Mundo a cada dois anos pode distorcer a competição de futebol mais importante do planeta, rebaixando sua qualidade e prejudicando seu caráter exclusivo e seus atuais padrões de exigência. A Copa do Mundo é um evento que atrai a atenção e a expectativa de bilhões de pessoas por representar ápice de um processo de eliminação que dura quatro anos inteiros e tem dinâmica e apelo próprios", iniciou o comunicado da Conmebol.

Depois, a entidade sul-americana afirmou ser praticamente impossível administrar o calendário de competições internacionais com a mudança. "Uma Copa do Mundo a cada dois anos representaria uma sobrecarga praticamente impossível de administrar no calendário de competições internacionais. Nas condições atuais, já é complexo harmonizar horários, horários, logística, preparação adequada de equipamentos e compromissos. A situação seria extremamente difícil com a mudança proposta. Pode até colocar em risco a qualidade de outros torneios, tanto de clubes como de seleções", prosseguiu.

A Conmebol também lembrou que não há justificativa esportiva para encurtar o calendário, pois isso afetaria o tempo de preparação das seleções.

"A ideia da Copa do Mundo é reunir os jogadores de futebol mais talentosos, os treinadores mais destacados e os árbitros mais treinados para determinar, em uma competição justa, qual é o melhor time do planeta. Isso não pode ser alcançado sem uma preparação adequada, sem equipes desenvolvendo suas habilidades e técnicos desenhando e implementando estratégias. Tudo isso se traduz em tempo, treinos, planejamento, jogos. A Conmebol defende a busca pela excelência no campo do jogo e está comprometida com eventos cada vez mais competitivos e da mais alta qualidade. Não há justificativa esportiva para encurtar o intervalo entre as Copas do Mundo", explicou a entidade.