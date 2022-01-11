Confusão entre empresários faz Palmeiras tirar proposta por zagueiro mexicano

Muito próximo de anunciar o zagueiro Murilo, ex-Cruzeiro e que está no futebol russo, o Palmeiras aproveitou uma confusão criada entre empresários para retirar a proposta oficial feita por outra opção para o setor: o mexicano Carlos Salcedo.Segundo o portal TUDN, do país da América do Norte, Salcedo contratou uma empresa brasileira de gerenciamentos de carreiras de atletas para negociar sua ida ao Verdão ou outros clubes que teriam interesse em contratá-lo.

O problema é que o mexicano, cotado para disputar a próxima Copa do Mundo, no Qatar, tem contrato assinado com um empresário equatoriano para gerenciar sua carreira.

O LANCE! apurou que tão logo o Palmeiras recebeu a empresa brasileira e apresentou a proposta de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,9 mi), o empresário equatoriano procurou o diretor de futebol Anderson Barros para dar sequência às negociações.

O episódio desagradou a diretoria do Verdão, pois criaria instabilidade jurídica.

"Quando eu resolver falar, vou detalhar como deve ou não ser desenvolvido os casos de agenciamento e intermediação. E detalhar como o agente do atleta usa de artifícios e movimentos para se beneficiar e prejudicar o clube, elevando valores e colocando outras pessoas para não aparecer. Enfim… Quando eu estiver preparado. E desculpem aos palmeirenses por não ter tido êxito. Não faltou esforço e trabalho", disse Daniel Kozik, representante da empresa brasileira contratada por Salcedo, ao site Nosso Palestra.O mexicano tem contrato com a empresa de Kozik até 31 de janeiro. Até lá, pode ser que os brasileiros se acertem com o equatoriano. Mas de qualquer maneira o Palmeiras está fora do negócio com a chegada de Murilo. Até pelo fato do clube preferir manter uma eventual quinta vaga de estrangeiro no plantel (cinco é o número limite de atletas de fora que podem ser relacionados por partida) para o centroavante.

O foco de Salcedo, agora, é cavar a sua transferência para o futebol europeu. Os portugueses Benfica e Porto teriam interesse no atleta.

O Palmeiras já confirmou quatro reforços para a temporada: Marcelo Lomba, Rafael Navarro, Atuesta e Jailson. O clube fala abertamente que precisa de mais um zagueiro e um centroavante para fechar o elenco que vai disputar o Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.

O clube tem até o próximo dia 24 para fechar as negociações, já que é o prazo para inscrição dado pela Fifa para a competição.

A estreia do Verdão na temporada acontece no próximo dia 23, contra o Novorizontino, no interior paulista, em partida antecipada da quinta rodada do Campeonato Paulista.TABELA

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