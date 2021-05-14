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futebol

Confira quem o Corinthians pode enfrentar na semifinal do Paulistão

Definição do adversário do Timão acontece nesta sexta-feira, após as partidas entre Red Bull Bragantino x Palmeiras, e São Paulo x Ferroviária. Pode haver um Dérbi na Arena...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 13:52
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após o vexame na última quinta-feira na Copa Sul-Americana, o Corinthians precisa virar a chavinha e focar na disputa da semifinal do Paulistão-2021. Nesta sexta, o Timão vai conhecer quem será o seu adversário no duelo que deve acontecer neste final de semana. Dependendo da combinação dos resultados desta noite, pode haver um Dérbi na Neo Química Arena.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
Independente do que ocorrer nesta sexta, o Mirassol, que bateu o Guarani nos pênaltis, ficará com a quarta melhor campanha entre os classificados para a semifinal, pois ficou com apenas 19 pontos e os concorrentes já somam mais do que isso. Assim, quem tiver a melhor campanha, terá o Mirassol como rival.
E o Corinthians pode ter esse adversário caso o São Paulo perca para a Ferroviária, às 21h30. Nesse caso, o Timão, que já tem 28 pontos, teria a melhor campanha e não seria alcançado pelos concorrentes. Assim, a semifinal seria Corinthians x Mirassol, na Neo Quimica Arena, neste domingo.Caso o São Paulo se classifique vencendo no tempo normal ou nos pênaltis, o Corinthians terá a segunda melhor campanha e os adversários saem do duelo entre Red Bull Bragantino x Palmeiras, às 19h30, em Bragança Paulista. Quem vencer, seja nos pênaltis ou no tempo normal, jogará na Neo Química Arena, contra o Timão, provavelmente no domingo também, em horário a definir.
Portanto, se o Verdão eliminar o Red Bull Bragantino e o São Paulo se classificar, teremos um Dérbi na semifinal do Paulistão-2021, a exemplo do que aconteceu em 2015, também na Neo Química Arena, quando os rivais empataram em 2 a 2 no tempo normal e o Alviverde venceu nos pênaltis, garantindo vaga na final do estadual. Sem contar as finais de 2018 e 2020.
Confira, em resumo, os possíveis cenários:
São Paulo eliminado: Corinthians x Mirassol, na Neo Química Arena
São Paulo classificado: Corinhians x Red Bull Bragantino ou Palmeiras, na Neo Química Arena

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