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Como jogador do Santos, Pelé estreava pela Seleção Brasileira há 63 anos

No Maracanã, contra Argentina, Rei do Futebol iniciou a sua trajetória com a amarelinha marcando gol, mas hermanos colocaram "água no chope"...

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 12:48

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 12:48
Crédito: Reprodução/Arquivo Nacional
No dia 7 de Julho de 1957 o Rei do Futebol, Pelé fez a sua estreia pela Seleção Brasileira. Como jogador do Santos, o Atleta do Século tinha 31 jogos pelo Peixe (34, se contarmos três onde atuou em um combinado com o Vasco na Copa Morumbi, torneio que não finalizou por falta de aclamação popular), com 19 gols marcados, tinha acabado de assinar o seu primeiro vínculo profissional com o Alvinegro Praiano, mas ainda não havia feito a sua estreia como profissional.
No clássico contra a Argentina, pela Copa Rocca, a primeira partida de Pelé com a amarelinha aconteceu no estádio do Maracanã. Por ironia, o jogador que corroborou com a mística da camisa dez, começou a escrever a sua história pela Seleção com o número 13 às costas.
Embora já fosse uma realidade, o Rei ainda era tratado como uma promessa no cenário internacional – o que viria a mudar um ano e 12 dias depois, quando o menino de Três Corações seria um dos principais nomes da primeira Copa do Mundo conquistada pelo Brasil, no dia 29 de julho de 1958.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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