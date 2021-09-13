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futebol

Como chegam Ponte Preta e Guarani na semana do Dérbi pela Série B

Macaca tenta manter sequência positiva no Majestoso enquanto o Bugre está de olho em aproximação do G4...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 17:27
Crédito: Um mira os quatro primeiros e o outro quer fugir dos quatro últimos (Álvaro Jr./PontePress
O jogo de grande carga de rivalidade capaz de parar a cidade de Campinas terá mais uma edição na próxima sexta-feira (17) com o embate titânico entre Ponte Preta e Guarani, às 21h30 (de Brasília), pela 24ª Rodada do Brasileirão na Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando na sequência dos últimos cinco confrontos na temporada, o aproveitamento do alvinegro e do alviverde campineiro acompanha a trajetória construída na competição.
Enquanto a Ponte tem duas vitórias e três derrotas (a última delas contra o Cruzeiro, em Minas Gerais), o Bugre tem dois triunfos (o mais recente deles contra o CSA, no Brinco de Ouro), dois empates e somente uma derrota.
O impacto de um possível revés no clássico certamente terá importância não apenas no caráter anímico, mas também pensando nos objetivos a curto prazo dos dois lados na Série B. O Bugre está em sexto lugar com 37 unidades, somente três atrás do CRB no G4, e a Macaca tem 25 pontos, só dois acima do primeiro ocupante do Z4, o Vitória.

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