Como chegam Ponte Preta e Guarani na semana do Dérbi pela Série B

Crédito: Um mira os quatro primeiros e o outro quer fugir dos quatro últimos (Álvaro Jr./PontePress

O jogo de grande carga de rivalidade capaz de parar a cidade de Campinas terá mais uma edição na próxima sexta-feira (17) com o embate titânico entre Ponte Preta e Guarani, às 21h30 (de Brasília), pela 24ª Rodada do Brasileirão na Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando na sequência dos últimos cinco confrontos na temporada, o aproveitamento do alvinegro e do alviverde campineiro acompanha a trajetória construída na competição.

Enquanto a Ponte tem duas vitórias e três derrotas (a última delas contra o Cruzeiro, em Minas Gerais), o Bugre tem dois triunfos (o mais recente deles contra o CSA, no Brinco de Ouro), dois empates e somente uma derrota.