Como chegam Ponte Preta e Guarani na semana do Dérbi pela Série B

O jogo de grande carga de rivalidade capaz de parar a cidade de Campinas terá mais uma edição na próxima sexta-feira (17) com o embate titânico entre Ponte Preta e Guarani, às 21h30 (de Brasília), pela 24ª Rodada do Brasileirão na Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando na sequência dos últimos cinco confrontos na temporada, o aproveitamento do alvinegro e do alviverde campineiro acompanha a trajetória construída na competição.
Enquanto a Ponte tem duas vitórias e três derrotas (a última delas contra o Cruzeiro, em Minas Gerais), o Bugre tem dois triunfos (o mais recente deles contra o CSA, no Brinco de Ouro), dois empates e somente uma derrota.
O impacto de um possível revés no clássico certamente terá importância não apenas no caráter anímico, mas também pensando nos objetivos a curto prazo dos dois lados na Série B. O Bugre está em sexto lugar com 37 unidades, somente três atrás do CRB no G4, e a Macaca tem 25 pontos, só dois acima do primeiro ocupante do Z4, o Vitória.