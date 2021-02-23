Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Comentarista detona arbitragem do jogo entre Botafogo e São Paulo: 'O erro mais absurdo do Brasileiro'
futebol

Comentarista detona arbitragem do jogo entre Botafogo e São Paulo: 'O erro mais absurdo do Brasileiro'

Segundo a visão de Renata Ruel, lance envolvendo Sousa e Galeano não deveria ter sido marcado pelo árbitro: 'Não vejo nenhum contato embaixo derrubar o jogador do São Paulo'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 15:10

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:10

Crédito: Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após dez partidas (Vítor Silva/Botafogo
A vitória do Botafogo sobre o São Paulo por 1 a 0 no Nilton Santos foi marcada por um lance polêmico. Aos 35 da etapa final, o árbitro Bráulio da Silva Machado assinalou pênalti de Sousa, zagueiro do Glorioso, em Galeano. Na cobrança de Luciano, Diego Loureiro fez uma ótima defesa e garantiu a vitória. Para a comentarista de arbitragem dos canais Espn, Renata Ruel, este foi "o erro mais absurdo do Brasileiro".
> Confira mais notícias sobre o Botafogo
- Esse é o lance que até o pipoqueiro viu que não foi pênalti. Então, outro ponto que devemos falar. Primeiro, o árbitro marcou do campo, o que já é um absurdo. Cadê o VAR neste lance? Só se o VAR tem uma imagem que ninguém imagina ou falhou de novo. Só se o VAR não estava funcionando de novo para manter a decisão do campo. Até equipe de arbitragem dentro de campo também poderia ter avisado. É o erro mais absurdo do Campeonato Brasileiro que eu vi - acrescentou.
Na última rodada do Brasileirão, o Glorioso visita o Ceará, na quinta-feira, às 21h30, no Castelão. Já rebaixado, o clube carioca segue planejando a temporada 2021 e apresentou nesta segunda-feira, o seu novo comandante: Marcelo Chamusca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados