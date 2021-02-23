Comentarista detona arbitragem do jogo entre Botafogo e São Paulo: 'O erro mais absurdo do Brasileiro'

A vitória do Botafogo sobre o São Paulo por 1 a 0 no Nilton Santos foi marcada por um lance polêmico. Aos 35 da etapa final, o árbitro Bráulio da Silva Machado assinalou pênalti de Sousa, zagueiro do Glorioso, em Galeano. Na cobrança de Luciano, Diego Loureiro fez uma ótima defesa e garantiu a vitória. Para a comentarista de arbitragem dos canais Espn, Renata Ruel, este foi "o erro mais absurdo do Brasileiro".

- Esse é o lance que até o pipoqueiro viu que não foi pênalti. Então, outro ponto que devemos falar. Primeiro, o árbitro marcou do campo, o que já é um absurdo. Cadê o VAR neste lance? Só se o VAR tem uma imagem que ninguém imagina ou falhou de novo. Só se o VAR não estava funcionando de novo para manter a decisão do campo. Até equipe de arbitragem dentro de campo também poderia ter avisado. É o erro mais absurdo do Campeonato Brasileiro que eu vi - acrescentou.