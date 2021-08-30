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Com Willian, Corinthians terá quatro jogadores que estiveram na última Copa com a Seleção Brasileira

Além do meia, Cássio, Fagner e Renato Augusto estiveram entre os convocados de Tite para o torneio na Rússia. Cerca de três anos depois, eles estão juntos novamente, mas no Timão...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 07:00
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O torcedor do Corinthians está nas nuvens com as novas contratações feitas pelo clube e já projeta o time como uma "seleção" de grandes jogadores. Mas ele não está exagerando, a verdade é que alguns deles tiveram passagens pela Seleção Brasileira, inclusive na última Copa do Mundo. Com Willian, serão quatro os corintianos que estiveram na Rússia defendendo o Brasil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Dois desses atletas alvinegros já estavam no clube na época do torneio e foram convocados como jogadores do Timão: Cássio e Fagner. O goleiro foi um dos reservas da posição, enquanto o lateral-direito ganhou a posição na segunda partida daquela campanha, contra a Costa Rica, deixando Danilo no banco.
Renato Augusto, que voltou ao Corinthians no último mês, foi convocado quando defendia o Beijing Guoan, da China. Apesar de ser um jogador importante no esquema de Tite durante as Eliminatórias, não era titular na Copa do Mundo, quando recebeu chances durante as partidas. Além disso, antes da competição, quase foi cortado por conta de problemas físicos.Willian, por sua vez, que deve ter sua volta anunciada nesta segunda-feira pelo Timão, foi titular em todos os jogos da Copa, atuando pelo lado direito do campo, fazendo uma dobradinha com Fagner, que deve pode ser repetida no Alvinegro. Na época, o meia defendia o Chelsea, da Inglaterra.
Os reencontros não param por aí, já que no banco de reservas o Corinthians também conta com um representante do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Trata-se de Sylvinho, atual treinador do Timão, que era auxiliar técnico de Tite na competição. Ao todo, cinco nomes corintianos atuais estiveram no evento.
Dessa forma, com quatro atletas, o Alvinegro passa a ser o clube que mais conta com convocados para a Seleção Brasileira para a última Copa do Mundo. O Manchester City, com três jogadores, e Liverpool, Real Madrid, Grêmio e PSG, com dois, estão atrás do Corinthians nesse quesito após a chegada de Willian.

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