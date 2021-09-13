Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com viagem e decisão pela Copa do Brasil, São Paulo define programação para a semana
futebol

Com viagem e decisão pela Copa do Brasil, São Paulo define programação para a semana

Tricolor se reapresenta no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (13), iniciando preparação para enfrentar o Fortaleza, no meio da semana, pela Copa do Brasil...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo (12), no Maracanã, o São Paulo definiu sua programação para a semana. Em seu cronograma, o Tricolor fará duas viagens e terá partida decisiva na Copa do Brasil, além de jogo importante no Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
​Logo depois do jogo contra o Fluminense, o time viajou de volta para a cidade de São Paulo. Na segunda-feira (13), pelo período da tarde, o time se apresenta no CT da Barra Funda para iniciar a preparação para enfrentar o Fortaleza.
Na terça-feira (14), a equipe treina de manhã, também no CT da Barra Funda, mas pela manhã, pois o time tem viagem marcada para Fortaleza, pelo período da tarde.
Na quarta-feira (15), o São Paulo tem uma decisão. O Tricolor paulista entra em campo às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate no primeiro jogo, o confronto está aberto.Após a partida, o São Paulo volta para a capital paulista, para voltar aos treinamentos. O elenco se reapresenta na quinta-feira (16), à tarde, no CT da Barra Funda, dando início aos treinos para enfrentar o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.
A equipe volta a treinar na sexta-feira (17), pela manhã, e no sábado (18), pelo período da tarde.
No domingo (19), às 16h, o São Paulo recebe o Atlético-GO, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NA SEMANA
Segunda-feira (13/09)Treinamento - tardeCT da Barra Funda
Terça-feira (14/09)Treinamento - manhãCT da Barra Funda* viagem para Fortaleza no período da tarde
Quarta-feira (15/09)21h30Fortaleza x São PauloQuartas de final - Jogo de VoltaCopa do BrasilArena Castelão
Quinta-feira (16/09)Treinamento - tarde CT da Barra Funda
Sexta-feira (17/09)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Sábado (18/09)Treinamento - tardeCT da Barra Funda
Domingo (19/09)16h00São Paulo x Atlético-GOCampeonato Brasileiro21ª RodadaEstádio do Morumbi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados