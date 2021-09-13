Com viagem e decisão pela Copa do Brasil, São Paulo define programação para a semana

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo (12), no Maracanã, o São Paulo definiu sua programação para a semana. Em seu cronograma, o Tricolor fará duas viagens e terá partida decisiva na Copa do Brasil, além de jogo importante no Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

​Logo depois do jogo contra o Fluminense, o time viajou de volta para a cidade de São Paulo. Na segunda-feira (13), pelo período da tarde, o time se apresenta no CT da Barra Funda para iniciar a preparação para enfrentar o Fortaleza.

Na terça-feira (14), a equipe treina de manhã, também no CT da Barra Funda, mas pela manhã, pois o time tem viagem marcada para Fortaleza, pelo período da tarde.

Na quarta-feira (15), o São Paulo tem uma decisão. O Tricolor paulista entra em campo às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate no primeiro jogo, o confronto está aberto.Após a partida, o São Paulo volta para a capital paulista, para voltar aos treinamentos. O elenco se reapresenta na quinta-feira (16), à tarde, no CT da Barra Funda, dando início aos treinos para enfrentar o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe volta a treinar na sexta-feira (17), pela manhã, e no sábado (18), pelo período da tarde.

No domingo (19), às 16h, o São Paulo recebe o Atlético-GO, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NA SEMANA

Segunda-feira (13/09)Treinamento - tardeCT da Barra Funda

Terça-feira (14/09)Treinamento - manhãCT da Barra Funda* viagem para Fortaleza no período da tarde

Quarta-feira (15/09)21h30Fortaleza x São PauloQuartas de final - Jogo de VoltaCopa do BrasilArena Castelão

Quinta-feira (16/09)Treinamento - tarde CT da Barra Funda

Sexta-feira (17/09)Treinamento - manhãCT da Barra Funda

Sábado (18/09)Treinamento - tardeCT da Barra Funda