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Com VAR, arbitragem do Fla-Flu, na decisão da Taça Rio, está definida

Bruno Arleu de Araújo será o árbitro principal na decisão do segundo turno do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 18:48

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 18:48

Crédito: Reprodução/Twitter
A equipe de arbitragem do clássico entre Fluminense Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, pela decisão da Taça Rio, está definida e foi anunciada pela Ferj.
O árbitro do Fla-Flu será Bruno Arleu de Araújo, que terá Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha como assistentes.
Conforme regulamento, a decisão do segundo turno contará com arbitragem de vídeo. A equipe do VAR será composta por Rodrigo Nunes Sá, Rodrigo Carvalhaes de Miranda, Silbert Faria Sisquim e Claudio José de Oliveira Soares.
Campeão da Taça Guanabara e dono da melhor classificação geral, o Flamengo está a uma partida de conquistar a Taça Rio e, consequentemente, o Carioca. O Fluminense, por sua vez, precisa vencer o segundo turno para forçar o confronto na decisão do Estadual, em mais dois jogos contra o rival da Gávea.

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