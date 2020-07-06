Com VAR, arbitragem do Fla-Flu, na decisão da Taça Rio, está definida

Crédito: Reprodução/Twitter

A equipe de arbitragem do clássico entre Fluminense Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, pela decisão da Taça Rio, está definida e foi anunciada pela Ferj.

O árbitro do Fla-Flu será Bruno Arleu de Araújo, que terá Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha como assistentes.

Conforme regulamento, a decisão do segundo turno contará com arbitragem de vídeo. A equipe do VAR será composta por Rodrigo Nunes Sá, Rodrigo Carvalhaes de Miranda, Silbert Faria Sisquim e Claudio José de Oliveira Soares.